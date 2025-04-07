Hande Yener isyan etti: Yapılanları sindiremiyorum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hande Yener isyan etti: Yapılanları sindiremiyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından, Türkiye genelinde protestolar başladı. Eylemlere katıldıkları gerekçesiyle yüzlerce öğrenci gözaltına alındı. Ünlü şarkıcı Hande Yener, de tutuklu öğrencilere destek verdi. Yener, "Merhametli bir karar bekliyorum. Sonuna kadar arkasındayız gençlerimizin" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla protesto gösterilerinde 299 genç gözaltına alındı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran tutuklamalara tepkiler çığ gibi gelmeye devam ederken ünlü şarkıcı Hande Yener de, konser sırasında sahneden yaptığı açıklamada tutuklu öğrencilere destek verdi.

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“SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ GENÇLERİMİZİN”

Yener, “Hepimizin sesi duyulacak. Ben bekliyorum merhametli bir karar. Sonuna kadar arkasındayız gençlerimizin. İçimiz huzursuz. Bunu bilin yani. İçimiz rahat değil, uykular rahat değil. Yediğimiz içtiğimiz tatsız yani. Kelek kavun gibi bir hayat şu anda. Ama ayakta durmamız lazım. Böyle olmasını hiçbirimiz istemiyor” dedi.

“YAPILANLARI SİNDİREMİYORUM”

Yener, konuşmasının devamında, “Ne kadına şiddet, ne hayvanlara şiddet, ne gençlerimize bu yapılanları asla sindiremiyorum. Asla mutlu olamıyorum. Yine de pozitif gücümüzle başaracağımıza inanıyorum. Pozitif güç her zaman kazanır” şeklinde konuştu.

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