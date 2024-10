Bir garip dolandırıcılık olayı! Köpeği boyayıp satmışlar

Diyarbakır’da yaşayan Ümran B., internet üzerinden 'Maltipoo' cinsi olarak satışa çıkarılan ve 'yavru' olduğu belirtilen turuncu renkli köpeği 4 bin liraya satın aldı. Ümran B.’nin köpeği götürdüğü veteriner ise hayvanın yaşlı olduğunu, 'Maltipoo' cinsi olmadığını ve turuncuya boyandığını söyledi. Ümran B.'nin şikayeti üzerine köpeği satan Buket Y. (25) ve Erencan K. (23) hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

KÖPEĞİ OTOBÜSLE GÖNDERDİLER

Diyarbakır'da yaşayan Ümran B., yaklaşık 2 yıl önce evcil hayvan sahiplendirme sitesi üzerinden İzmir'de yaşayan B.Y. ve E.K. ile iletişime geçerek, 'Maltipoo' cinsi turuncu bir köpek satın almak istediğini söyledi. B.Y., istediği köpeği otobüsle Ümran B.'ye gönderdi. Ümran B., otobüsle gönderilen köpeği terminalden teslim alıp, şüphelilerin banka hesabına 4 bin TL para gönderdi. Ancak veteriner kontrolünde, köpeğin ne cinsinin ne de renginin belirtildiği gibi olmadığı, hayvanın boyandığı, bu yüzden derisinde de yaralar oluştuğu belirlendi. Ardından Ümran B., köpeği satın aldığı B.Y. ve E.K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DAVACI OLDU

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediği yönünde Ümran B.'nin beyanları, banka dekontları ve iletişim kayıtlarının incelendiği belirtilerek, şüpheli B.Y.'nin Ümran B. ile telefon üzerinden iletişime geçtiği ve bu hat üzerinden yapılan görüşmelerin tespit edildiği, Ümran B.'nin B.Y. adına kayıtlı hesabına 'Köpek sahiplenme bedeli' olarak 4 bin TL para gönderdiğinin belirlendiği kaydedildi. Ayrıca, Ümran B.'ye gönderilen köpeğin mağdurun sahiplenmek istediği köpek olmadığı ve cinsinin farklı olduğu vurgulanarak, şüpheliler B.Y. ve E.K.'nin, 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaları talep edildi.

'RENGİ TURUNCU DEĞİL SİYAHTI'

Ümran B., savcılıktaki ifadesinde, "B.Y. isimli şahsın köpek satış ilanını gördüm. Kendisiyle sitede kayıtlı olan telefondan iletişime geçtim. Köpeğin Ankara'da olduğunu, Maltipoo cinsi olduğunu ve renginin turuncu olduğunu söyledi. Köpek için 4 bin TL'ye anlaştık. Bana vermiş olduğu IBAN'a parayı gönderdim. Köpeği aynı gün bir otobüs firması ile kargoya vereceğini söyledi. Bir gün sonra köpeği Diyarbakır terminalinden aldım. Bir hafta sonra köpeği veterinere götürdüm. Veteriner köpeğin yaşlı olduğunu ve Maltipoo cinsi olmadığını söyledi. Ayrıca köpeğin cinsiyeti dişi olup, rengi turuncu değil siyahtı. Bunun üzerine şüpheli Buket Y.'yi aradım. Aldığım köpeğin ilanda belirttiği köpek olmadığını söyledim. O da bana yarın köpeği aldıracağını söyledi ancak bugüne kadar herhangi bir işlem yapmadı. Aldığım köpeği sahiplendirdim, şikayetçiyim" dedi.

AVUKAT YAĞCI: HAYVANLARA 'CAN' MUAMELESİ YAPILMIYOR

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden Avukat Burcu Yağcı, olaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Yağcı, "Bu tip suçlara sebep olan şey, hayvanların üretim ve ticaretinin yasal olmasıdır. Tüm uğraşlarımıza rağmen hayvanları meta olarak gören zihniyetle baş edemiyoruz. Yasa koyucular, 'Hayvanı mal statüsünden çıkardık, can statüsüne aldık' şeklinde reklam yaptılar; ancak içeriğine baktığınız zaman, yasal düzenlemelerde üretim ve satışa konu olan, hayvanat bahçelerinde sergilenen ve esir tutulan, üzerinde deneyler yapılan ve son dönemde artan hayvana şiddet olaylarında tekrar tekrar deneyimlendiği üzere faillere gereken cezanın verilmediği ortadayken, hayvanlara 'can' muamelesi yapıldığını söylemek mümkün değildir. Caydırıcı cezalar verilmediği takdirde bu olayların önüne geçmek ne yazık ki mümkün değildir. Bu noktada, yetersiz kalan cezaların artırılması ve yargı mercilerinin de bu suçlara kayıtsız kalmayarak üst sınırdan ceza tayin etmesi gerekli ve önemlidir" ifadelerini kullandı.