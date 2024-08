Call of Duty oyunlarında hile yapanlar yandı. 65 bin oyuncu engellendi

Call of Duty oyunlarında hile yapan oyuncular büyük bir şok yaşadı. Yapılan duyuruda Modern Warfare 3 ve Call of Duty: Warzone oyunlarında hile yaptıkları ve bu yolla puan yükselten yaklaşık 65 bin oyuncunun engellendiği bildirildi.

Denetimi yapan Ricochet Anti-Cheat ekibi hile yapan 65 bin oyuncunun engellendiğini duyurarak “Ekip, tüm oyun modlarında hile yapan veya güçlendirme yapan herkesi izlemeye ve yaptırım uygulamaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Dünyada en çok oynana oyunları arasında yer alan Call of Duty oyunlarında hile yapıldığına yönelik sosyal medyada sürekli tepki paylaşımları yapılıyordu. Hatta bazı hesaplar hile ile oyuncuların puanlarını artırarak gelir elde ediyor.

Açıklama sonrası yapılan bazı paylaşımlarda oyuncular 65 binin az bir rakam olduğunu ve daha fazlasını beklediklerini vurguladı.

Öte yandan Microsoft’un Activison Blizzard’ı satın alması sonrası ilk kez bir Call of Duty oyunu Game Pass’e geldi. Call Of Duty: Modern Warfare 3 Game Pass’te yerini aldı. Serinin yeni oyunu Call of Duty: Black Ops 6 ise 24 Ekim’de Game Pass’e ilk günden gelecek.