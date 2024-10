CNN'de skandal sözler infial yarattı: "Umarım çağrı cihazınız çalmaz"

CNN'in Abby Phillip'in programında, yorumcu Ryan Girdusky, başka bir konuk olan Mehdi Hasan'a çağrı cihazını kastederek "umarım beeper'iniz çalmaz" diyerek tartışma yarattı.

Bu olay, Trump'ın New York'taki Madison Square Garden'da düzenlediği mitingdeki ırkçı söylemlerle ilgili bir konuşma sırasında meydana geldi. Girdusky, Trump'ın destekçilerine yönelik yapılan eleştirileri, "medyanın" rallye katılan herkesi "Hitler" ve "faşist" olarak adlandırdığı şeklinde savunarak bu konudaki görüşlerini ifade etti.

Hasan, Girdusky'nin bu açıklamalarına karşı çıkarak, mitingdeki konuşmaların "aşırı sağ" dilini kullandığını belirtti. "Naziler olarak anılmak istemiyorsanız, bu tür söylemlerden vazgeçin" diyen Hasan, Girdusky'nin kendisine yönelttiği "Sen masum bir Yahudi düşmanı olarak anıldın" ifadesine karşılık vererek, "Bunu sizin gibi insanlardan duydum... Filistinlilerin yanındayım, buna alıştım" dedi.

Girdusky'nin "umarım beeper'iniz çalmaz" ifadesinin, Eylül ayında İsrail'in Hizbullah'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara atıfta bulunduğu düşünülüyor. Bu saldırıda birçok insan hayatını kaybetmişti. Hasan, 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırılarına karşı İsrail'in askeri yanıtını eleştiren bir duruş sergiliyor. Bu nedenle, bazı eleştirmenler tarafından "terör destekçisi" ve "nefret yaymakla" suçlanıyor.

Girdusky, daha sonra özür diledi ancak bir reklam arasından sonra programdan çıkarıldı. Phillip, reklam arasında Hasan'a özür dilemek istediğini belirterek, Girdusky'nin sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Girdusky to Hasan: I hope your beeper doesn’t go off pic.twitter.com/YmHhYnkDZ3