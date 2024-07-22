Çöpten çıktı paha biçilemiyor

Halkın kültürel benliğini kaybetmesi nedeniyle toplum gidişatının iyi bir yönde olmadığını düşünen Bayram Çağlayan, sözlerine şöyle devam etti:
"Japonya, 2 bin yıldır aynı devam ediyor. Kültürüne, örf, adetine, harfine, inkılabına ve diğer her şeyine bağlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda biz bakıyoruz, yeni neslin alakası yok. Onların eline telefonu ver, cebine de parayı koy, işleri rast gelsin. Çalışma yok. Benim şükürler olsun ki ihtiyacım bulunmuyor ama sabah 06.00 olduğunda kalkarım. İşim olsun ya da olmasın. Ama yeni nesle bakıyorsun, öğle vakti gelmesine rağmen hala yatmak istiyorlar. Bu işe gönül vermek, geçmişten örnek almak lazım. Özellikle yeni nesle diyorum, eski yerlere gelsinler ve bilgi alsınlar. Kendim her türlü desteği ve bilgiyi veririm. İsteyene de hediye ederim."