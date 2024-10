Dak Prescott ve Sarah Jane Ramos yüzük taktı

Dallas Cowboys’un yıldız oyun kurucusu Dak Prescott, NFL 2024 sezonunun 7. haftasında takımının arada olduğu dönemde önemli bir adım attı. Clarence Prescott’un Cuma günü yaptığı habere göre, Prescott sevgilisi Sarah Jane Ramos ile nişanlandı. Prescott, nişan haberini bir fotoğraf paylaşarak duyurdu. Çiftin, bu yıl Şubat ayında Margaret Jane Rose Prescott adını verdikleri bir kızları dünyaya gelmişti. Prescott, baba olduktan sonra hislerinin değiştiğini belirtti ve "Sabah uyandığınızda bebeğinizi görmek sorumluluğunuzu anlamanızı sağlıyor. Kendi hayallerinizi bir yana bırakıp, o küçük insan için her şeyi istemek çok özel bir duygu," dedi.

PRESCOTT VE RAMOS İLK KEZ 2023’TE BİRLİKTE GÖRÜLDÜ

People dergisinden Rebecca Aizin'in haberine göre, Prescott ve Ramos’un ilişkisi ilk kez Eylül 2023'te kamuoyuna yansımıştı. Bu yıl Prescott için oldukça hareketli geçti. Şubat ayında baba olan Prescott, nişanının yanı sıra Cowboys ile yeni bir kontrat imzalayarak geleceğini güvence altına aldı. Eylül ayında sezon başlamadan hemen önce Prescott, Cowboys ile 4 yıllık, 240 milyon dolarlık bir sözleşme uzatma anlaşması yaptı. Bu anlaşma, Prescott'u NFL tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu yaptı ve takımındaki geleceğine dair tüm belirsizlikleri sona erdirdi.

DALLAS SEZONA DENGESİZ BAŞLADI

Dallas Cowboys, 2024 sezonuna istikrarsız bir başlangıç yaptı. Şu anda 3-3 galibiyet-mağlubiyet oranına sahip olan takım, son olarak Detroit Lions karşısında aldığı ağır yenilginin ardından toparlanmaya çalışıyor. Ancak Prescott ve takımı, Pazar günü NFC’nin iddialı takımlarından San Francisco 49ers’a karşı çıkacakları önemli bir maçta sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Prescott’un liderliğinde Cowboys, sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak istiyor.

PRESCOTT SEZON İÇİNDE HEM SAHA DIŞI HEM SAHA İÇİ GÜNDEMDE

Dak Prescott, bu sezon sadece saha içinde değil, saha dışında da sıkça gündeme geliyor. Hem baba olması hem de nişanlanması, Prescott’un yaşamında büyük değişiklikler yaratırken, futbol kariyerinde de oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Cowboys ile imzaladığı dev kontrat, onun takım içindeki kritik rolünü bir kez daha pekiştirdi. Şimdi ise tüm dikkatler, Prescott’un bu sezon Cowboys’u nasıl zirveye taşıyacağı üzerinde.



Dak Prescott got engaged during the bye week. That’s a win pic.twitter.com/LlKEGvGALq