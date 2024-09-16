Dani Olmo sahalardan 5 hafta uzak kalacak

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Dani Olmo sahalardan 5 hafta uzak kalacak

Barcelona’nın sezon başında transfer ettiği ve oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazanan oyuncusu Dani Olmo’dan kötü haber geldi. İspanyol oyuncu geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan 4-5 hafta uzak kalacak.

Barcelona’nın sezon başında Leipzig’den transfer ettiği Dani Olmo’dan kötü haber geldi. Girona maçında sakatlanan İspanyol oyuncu sahalardan 4-5 hafta uzak kalacak.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada "Dani Olmo'ya bu sabah yapılan testler, sağ hamstringini sakatladığını ortaya koydu. Yaklaşık 4 ila 5 hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor” ifadeleri yer aldı.

Sezon başında geldiği İspanyol devinde oynadığı 3 maçta 3 gol atan İspanyol oyuncu, 60 milyon euroya transfer olmuştu. Yıldız oyuncunun 500 milyon euro serbest kalma bedeli bulunuyor.

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