Dani Olmo sahalardan 5 hafta uzak kalacak

Barcelona’nın sezon başında Leipzig’den transfer ettiği Dani Olmo’dan kötü haber geldi. Girona maçında sakatlanan İspanyol oyuncu sahalardan 4-5 hafta uzak kalacak.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada "Dani Olmo'ya bu sabah yapılan testler, sağ hamstringini sakatladığını ortaya koydu. Yaklaşık 4 ila 5 hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor” ifadeleri yer aldı.

Sezon başında geldiği İspanyol devinde oynadığı 3 maçta 3 gol atan İspanyol oyuncu, 60 milyon euroya transfer olmuştu. Yıldız oyuncunun 500 milyon euro serbest kalma bedeli bulunuyor.