İnsanlar adaletsiz yaşayamaz

Boykot, bir topluluğun ya da bireylerin bir kişi, şirket, siyasi düşünce, ülke ya da ürünle olan ekonomik, sosyal ya da kültürel tüm ilişkilerini bilinçli olarak kesme eylemidir. Tarihsel olarak, boykotlar, sosyal, siyasi ya da ekonomik değişim sağlamak amacıyla kullanılan etkili bir protesto aracıdır.

Bir protesto şekli olan boykot, Anayasa'nın 24, 26 ve 34’üncü maddeleri ile güvence altına alınmış bir vatandaşlık hakkıdır. İfade özgürlüğünün veya kişinin parasını hangi yönde harcama veya harcamama iradesinin bir biçimi olan boykot, siyasi iktidarın hoşuna gitmediğinde, keyfi bir şekilde suç haline getirebileceği bir eylem değildir.

Hukuki çerçeveden bakıldığında ise Türk Ceza Kanunu’nda boykot diye bir suç bulunmamaktadır. Nitekim Türk Ceza Kanunun 2. Maddesinde: ”Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz” denilmektedir. Uzun lafın kısası suç yoksa ceza da yoktur.

Muhalif kişilerin, belli partilerin belediyelerinden veya o partiye müzahir özel kurum ve kuruluşlardan, muhalif oldukları gerekçesiyle uzaklaştırılmaları, erdemli bir davranış olmamakla birlikte, bir yere kadar anlaşılabilir bir durum olabilir.

Fakat devletin bir kurumunda görevli olan kişilerin muhalif oldukları veya hiçbir suç oluşturmayan boykota destek verdikleri gerekçesiyle işlerinden atılarak ekmekleriyle oynanması kabul edilebilecek bir şey değildir.

Peki nedir? Devlet veya Hükümet eliyle yapılan hukuksuz ve keyfi her uygulama bir zulümdür.

Bu bağlamda, yapılan boykot paylaşımlarının ardından, TRT’nin Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat’a, ona destek verenlere yapılan keyfi işlemler ve hukuksuz olarak yapılan gözaltılar bir zulümdür.

Hükümete ve hükümet yandaşlarına çağrım şudur:

* Unutmayalım ki, Zulümle abat olanın akıbeti berbat olur.

* Ve yine unutmayalım ki, Büyük Türk Şairi ve Düşünürü Nizami-i Gencevi’nin de dediği gibi: "Dünyaya fatih olmaz zulüm ile rezalet, Yeryüzünün fatihi: adalettir, ADALET!"

* Bu nedenle gelin bu çıkmaz sokaktan çıkın, gelin zulmetmekten vazgeçin, gelin partizanlığı değil adaleti hâkim kılmak için gayret sarf edin. Büyük Türk Veziri Nizamül Mülk’ün dediği gibi “İnsanlar inançsız yaşayabilirler, ama ADALETSİZ yaşayamazlar.’’

* Ne zulmedin, ne merhamet edin... Aklınızı başınıza alın ve yalnızca A D A L E T edin.

* Gelin ayrıştırmaktan, kamplaştırmaktan, kutuplaştırmaktan ve insanlarımızı birbirine düşman etmekten vazgeçin.

Yok, vazgeçmezseniz!

O zaman ne diyelim?

Zulmünüz artsın ki, zevaliniz çabuk gelsin.