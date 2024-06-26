Doktor at tedavilere başladı. Maçası sıkan saldırsın

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Doktor at tedavilere başladı. Maçası sıkan saldırsın

Ölmekte olan hastalara huzur vermesi için eğitilen Pejo adlı doktor at, hastane odalarını tek tek dolaşıyor.

Eğer hayvanlara meraklıysanız terapi köpeklerini veya kedilerini duymuşsunuzdur ama bir terapi atının olduğunu biliyor muydunuz?

Doktor Pejo'nun antrenörü Hasen Buchakur, "Bir kişiyi seçtiğinde artık onu geride tutamıyorum. Bu onun ihtiyacı, yaklaşması ve temas kurması gerekiyor" diyor.

Şimdilerde doktorluk yapan Pejo adlı at aslında sergiler için eğitilmişti. Ancak eğitmen Hassen Buchakur, Pejo'nun farklı istekleri olduğunu fark etti. My Modern Met'in haberine göre, bir sergi sırasında at bazı kişilere fazla yaklaştı ve onlara çok normalin dışında ilgi gösterdi. Bu kişilerin tamamının ölümcül hasta olduğu anlaşılınca eğitmenin aklına dahiyane bir fikir geldi.

Ölümcül hastalara karşı ilginç bir hassasiyete sahip olan Pejo, eğitmenin aldığı kararla kariyerini gösterişli mekanlardan hastanelere taşıdı.

Hastalar Pejo'nun harika bir doktor ve bir o kadar da iyi bir dost olduğunu belirtiyorlar. Hastanedeki sağlıkçılar da Pejo ile çalışmanın son derece keyifli olduğunu söylüyor.

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