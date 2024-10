Dursun Özbek’ten kara borsa bilet iddialarına yeni tepki : Algı yapılıyor, sorumlusu biz miyiz?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kulübünün olağan mali genel kurulunda konuştu. Özbek, karaborsa bilet iddiaları ile ilgili açıklama yaptı. Karaborsa bilet konusunda sorumlunun kendileri olduğu yönünde algı yapıldığını belirten Özbek, soruşturmanın kısa sürede sona ereceğini söyledi.

Dursun Özbek’in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Kombine ve bilet satışlarında kimsenin kafasında soru işareti kalmasın diye rakamları tüm detaylarıyla paylaşmak istiyorum. 2023/24 sezonunda iç sahada oynanan 29 maç için satılabilir 50,168 koltuk kalıyor. Bunların 41,614'ünü kombine olarak sattık. Bu satışlar Passolig üzerinden yapılıyor. Maç günü satılabilir koltuk sayımız 8,554. Kombine devir ortalamamız 6,166. Bu rakamlar tüm sezon boyunca devredilen ve satılan koltukların ortalaması. Derbilerde bu devir rakamı 100'lere kadar da düşmektedir. Devirlerle birlikte maç günü satılabilir koltuk sayısı 14,720 ortalamadır. 11,758 tanesi Passolig uygulaması üzerinden satılıyor. Kulübün dahli olan satış sayısı ortalama 1,549'dur. 1,549 bileti kulüp kimlere satıyor? Tabloda satılan kişiler vardır. Bu satışların ödemeleri ve tanımlamaları Passolig üzerinden yapılıyor. Her şeyin kaydı var!"



"HER BİLETİN KAYDI KUYDU VAR"



"Satılan tek bir biletin bile kaydı kuydu var. Kime verilmiş, kimden talep gelmiş vs. Bunu çok değerli buluyorum. Çünkü, söz konusu yakıştırmalara geldiğimiz zaman bunlarla ilgili bize bilgi ve belgelerin ulaşması halinde yapılacak araştırmayla olayları, failleri tespit etmek mümkün. Gelelim konumuza; kimse kusura bakmasın. Bu yapılanlar artık dedikodudur. Bir iddia olsaydı, sahibi gerekeni yapardı. Soruyorum bilgi belge var mı, oradan duydum, buradan işittim diyorlar, başka bir şey yok. Babamın oğlu olsun, yanlış varsa gözünün yaşına bakmam. Konu yargıya intikal etti. Sonuçlarını göreceğiz. Biraz sabırlı olun. İfade etmeye çalıştım, konuyu son derece önemli buluyoruz ve konunun üzerine gitmekte son derece kararlıyız. Hukuki süreç dışında KPGM firmasıyla usulsüzlük denetimi konusunda anlaştık. Bundan ayrı olarak denetim kurulumuz incelemelerini yapıyor."



"ALGI YAPILIYOR, SORUMLUSU BİZ MİYİZ?"



"Öyle bir duruma düştük ki, karaborsanın sorumlusu bizmişiz gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bir soru sormak istiyorum, 18 kişiye soruşturma var gibi başlayıp, sonra yönetimdeki arkadaşlarımı bu konunun içine sokmaya çalışan dedikoduları yapanlar Galatasaray'a verdikleri zararı hiç düşünüyorlar mı? Bu konu hem yönetim hem sizler hem camia için çok önemli. Yönetim olarak gerekli tüm araştırmaları yapıyoruz. Gerekli müracaatları yaptık. İç araştırma, profesyonel firmanın araştırılması, hukuğa gitmek, savcılığa duyuruda bulunmak. Bu konu konuşuldukça Galatasaray daha büyük zarar görecektir. Sabırlı olalım. Çok kısa sürede bu araştırmalar bitecek. Savcılığın çalışmaları nihayetlenmek üzeredir. Onun sonucuna göre tartışıp konuşmakta fayda var. Bir suçlu varsa cezasını görecektir."