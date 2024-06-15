Elvis Presley şarkılarının söz yazarı hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Elvis Presley şarkılarının söz yazarı hayatını kaybetti

Elvis Presley'in hit şarkısı Suspicious Minds'ın Grammy ödüllü şarkı yazarı Mark James, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Songwriters Hall of Fame'in bir üyesi, aynı zamanda Hooked On A Feeling'in yazarı ve Always On Mind'ın ortak yazarı olan Mark James, memleketi Houston Chronicle gazetesinin ilk haberine göre 8 Haziran'da Nashville'deki evinde öldü.

Ailesi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mark'ın mirası ve yaşama sevinci, onu sevenlerin kalplerinde ve kuşaklar boyu aşıkların müziği olan zamansız şarkı sözleri ve melodileri aracılığıyla yaşayacak."

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James, 1983'te ortak yazarlar Wayne Carson ve Johnny Christopher'la paylaştığı Always On My Mind'la iki Grammy kazandı.

En çok Elvis Presley ile ilişkilendirilen şarkı aynı zamanda Willie Nelson ve Pet Shop Boys tarafından da kaydedildi. Şarkı 2008'de Grammy Hall of Fame'e girdi.​​​​​​​

James ayrıca Presley için son albümünün başlık şarkısı Moody Blue ve It's Only Love ve Raised On Rock gibi başka şarkılar da yazdı.

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