Portakal Çiçeği Karnavalı dönüşünde feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 23 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı’na katıldıktan sonra Samsun'a dönüş yolunda olan yolcuları taşıyan otobüs, Çorum'un Alaca ilçesinde şarampole devrildi. Kazada 23 kişi yaralandı, 3'ünün durumu ağır. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Çorum'un Alaca ilçesi Çorum-Alaca Karayolu Elicek Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan İsa T. idaresindeki 28 Al 323 plakalı, Loresima Turizm firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampolde yan yattı. 52 yolcu ve 3 personelin bulunduğu otobüste sürücü ile 23 kişi yaralandı.

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Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralılar otobüsün camından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazadan yaralanmadan kurtulan vatandaşlar ise Alaca Belediyesi'ne ait araçla Çorum Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne götürüldü.

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Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, otobüste bulunan vatandaşların, düzenlenen turla Adana'da gerçekleştirilen Adana Çiçeği Karnavalı'na katıldıktan sonra Samsun'a dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi.

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