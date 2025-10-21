Tuz serpme (Salt Bae) hareketi ve sosyal medyada sergilediği gösterilerle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe'nin yükselişi kadar, son günlerde konuşulan düşüşü de dış basının dikkatini çekmiş durumda.
Eski çalışanları Nusret Gökçe'yi ifşa etti! Düşüşünün perde arkası... Restoran değil cezaevi
Dünya çapında "Salt Bae" unvanıyla tanınan Nusret Gökçe'nin son dönemde yükselen tartışmalar ve müşteri memnuniyetsizlikleri nedeniyle değer kaybı yaşadığı söyleniyordu. ABD’deki restoran zincirlerinin iflasın eşiğinde olduğu iddia edilen Nusret'in, eski çalışanlarının anlattıkları şoke etti.
ABD'deki şubelerini teker teker kapatma kararı alan Gökçe hakkında personeline kötü davrandığı, çalışanların bahşişlerinin zimmetine geçirildiği iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken yeni iddialar gündeme bomba gibi düştü.
SON GÜNLERDE İŞLERİ İYİ GİTMİYOR
Daily Mail'de yer alan habere göre; kısa sürede Miami, New York, Londra, Dubai, Abu Dabi, Katar ve Beverly Hills gibi prestijli lokasyonlarda restoranlar açan Nusret Gökçe'nin işleri pek de iyi gitmiyor.
David Beckham, Naomi Campbell, Snoop Dogg, Lionel Messi gibi birbirinden ünlü isimlerle fotoğrafları olan Messi ile pozuyla dikkat çeken Nusret’in ABD’deki restoran zinciri iddialar göre çökmenin eşiğine geldi.
Sadece Miami ve New York’taki restoranları ayakta kalabilen Gökçe’nin geçtiğimiz yıl büyük zarar ettiği haberde yazıyor.
ESKİ ÇALIŞANLARIN ANLATTIKLARI ŞOKE ETTİ
İsmini vermek istemeyen Nusret Gökçe’nin ABD’deki eski çalışanları, The Mail on Sunday’e çarpıcı açıklamalarda bulundu:
“Çok uzun saatler çalışmamız bekleniyordu, her şey inanılmaz katıydı. Su içtiğim için bile azarlandım. Tuvalete gitmek bile sorun oluyordu.”
ÇALIŞANLARDAN AYAK MASAJI İSTEDİ
Aynı kaynak, Gökçe’nin çalışanlarından ayak masajı istemesi, kadın çalışanlara karşı uygunsuz davranışlar sergilemesi ve sık sık yeni kadınlarla görüntülenmesi de diğer dikkat çeken dehşete düşüren iddialar.
NİCOLAS MADURA İLE POZU SONRASI DÜŞÜŞLER BAŞLADI İDDİASI
Bir diğer eski çalışan ise Gökçe’nin “altın kaplama etler” gibi pahalı ama gösterişli ürünlerle satışları artırmaya çalıştığını söyleyerek “Ucuz yenilebilir altın kağıtlarla etleri süsleyip yüzlerce dolar fazlasına sattığını söyledi.
Öte yandan Nicolas Maduro (Venezuela'nın Devlet Başkanı) ile çekilen fotoğraflar sonrası işlerin yavaşladığını satışların düşmeye başladığını söyledi.
Ayrıca 2018’de Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun İstanbul’daki Nusret restoranında yemek yemesi de büyük tepki çekmişti.