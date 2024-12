Euroleague’de korkunç sakatlık! Salon bir anda buz kesti

Ergin Ataman’ın takımı Panathinaikos, Euroleague’de Baskonia’yı ağırladı. Yunan ekibi maçı 104-69 kazanırken yaşanan bir sakatlık karşılaşmaya damga vurdu.

Panathinaikos’un oyuncusu Mathias Lessort, maçın 3 çeyreğinde bir anda yere yığıldı. Topu aldıktan sonra aniden yere yığılan Lessort’un yere yığılırken acı içinde attığı çığlık yayına yansıdı.

Mathias Lessort yaşadığı sakatlık sonrası ambulansla hastaneye doğru sevk edildi. Yıldız basketbolcu, bu sırada oğluyla birlikte ambulanstan bir paylaşım yaptı ve hayranlarını bir nebze olsun rahatlattı. Fransız oyuncunun ayak bileğinin kırıldığı belirtiliyor. 29 yaşındaki Fransız basketbolcunun ailesinin ve oğlunun maçı tribünden takip ettiği öğrenildi.

Novaspors'un haberine göre; Mathias Lessort'un sakatlık yaşadığı pozisyonun ardından OAKA'da maçı izleyen iki taraftarın baygınlık geçirdiği belirtildi.

Markus Howard and the Panathinaikos squad send their prayers for Mathias Lessort after the game ???? pic.twitter.com/wZf5Yk6bcX