Euroleague’de korkunç sakatlık! Salon bir anda buz kesti

Kaynak: Haber Merkezi
Euroleague’de korkunç sakatlık! Salon bir anda buz kesti

Euroleague’de oynanan Panathinaikos-Baskonia maçına korkunç bir sakatlık damgasını vurdu. Sakatlanan Lessort’un yere yığılırken acı içinde attığı çığlık yayına yansıdı. Fransız oyuncunun yere yığılması ile birlikte salon buz kesti.

Ergin Ataman’ın takımı Panathinaikos, Euroleague’de Baskonia’yı ağırladı. Yunan ekibi maçı 104-69 kazanırken yaşanan bir sakatlık karşılaşmaya damga vurdu.

Panathinaikos’un oyuncusu Mathias Lessort, maçın 3 çeyreğinde bir anda yere yığıldı. Topu aldıktan sonra aniden yere yığılan Lessort’un yere yığılırken acı içinde attığı çığlık yayına yansıdı.

ekran-goruntusu-2024-12-20-094246.png

Mathias Lessort yaşadığı sakatlık sonrası ambulansla hastaneye doğru sevk edildi. Yıldız basketbolcu, bu sırada oğluyla birlikte ambulanstan bir paylaşım yaptı ve hayranlarını bir nebze olsun rahatlattı. Fransız oyuncunun ayak bileğinin kırıldığı belirtiliyor. 29 yaşındaki Fransız basketbolcunun ailesinin ve oğlunun maçı tribünden takip ettiği öğrenildi.

Novaspors'un haberine göre; Mathias Lessort'un sakatlık yaşadığı pozisyonun ardından OAKA'da maçı izleyen iki taraftarın baygınlık geçirdiği belirtildi.

Karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir olay yaşandı. Baskonia'nın yıldızı Markus Howard, maçın ardından Panathinaikoslu oyuncuların yanına gitti ve iki takım oyuncuları sahanın ortasında birlikte Mathias Lessort için dua etti.

OAKA'da taraftarlar, bu sırada Mathias Lessort adına tezahüratlar yaptı.

Son Haberler
Euroleague’de korkunç sakatlık! Salon bir anda buz kesti
Euroleague’de korkunç sakatlık! Salon bir anda buz kesti
Kyrgios'tan tenis dünyasını sarsan Sinner açıklamaları
Kyrgios'tan tenis dünyasını sarsan Sinner açıklamaları
Tanju Özcan'ı çileden çıkaran olay: Böyle bir muameleyi hayatımda hiç görmedim
Tanju Özcan'ı çileden çıkaran olay: Böyle bir muameleyi hayatımda hiç görmedim
Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu? Şehir efsanesi mi? İşin uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu? Şehir efsanesi mi? İşin uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Sinemaseverlere 10 yeni film: Leyla ile Mecnun yönetmeni Onur Ünlü’den yeni komedi: Şımarık
10 yeni film vizyona giriyor