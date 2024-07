Fatih Terim Bodrum'da

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile sarı-kırmızılı formayı giyen Kerem Aktürkoğlu bir araya geldi.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımızın kadrosunda yer alan Kerem Aktürkoğlu, millilerin çeyrek finalde elenmesinin ardından tatile çıktı.

2023-2024 sezonunun yorgunluğunu atan Kerem, Bodrum'da Fatih Terim ile buluştu. Galatasaray'da hocalığını yapan Terim'i ziyaret eden Sarı Kırmızılı yıldız buluşmadan bir fotoğraf paylaştı.

Sosyal medya hesabından görüşme esnasında çekilen bir fotoğrafı yayınlayan Terim, yıldız futbolcu için şu ifadeleri kullandı:

"Aslan evlat, sana baktığım her an hissettiğim duygunun karşılığı: Gurur. Futboldaki yolculuğumuzun bizi bir araya getirdiği ilk günden bugüne yaşadığın gelişim, eriştiğin olgunluğu ve dönüştüğün oyuncuyu izlemek her zaman çok özel. Bugün seni gördüğüm için çok mutluyum."

Aynı fotoğrafı kendi hesabından da paylaşan Kerem Aktürkoğlu ise şu sözleri sarf etti:

"Galatasaraylılığı, pes etmemeyi ve vefayı kendisinden öğrendiğim kıymetli hocam, bu güzel akşam için teşekkür ederim, iyi ki varsınız."