Ferdi ilk maçına 11’de başlayacak mı? Resmen açıklandı

Yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı Brighton, Premier Lig’de Ipswich Town’a karşı mücadele edecek. Takıma yeni katıldığı günlerde sakatlanan Ferdi’nin ilk maçında sahaya ilk 11’de çıkıp çıkmayacağı belli oldu.

Birighton, açıkladığı kadroda Ferdi’nin yedek kulübesinde olacağını duyurdu.

Öte yandan İngiliz kulübü, Ferdi’nin kulüpte giyeceği ilk formayı paylaştı. Sosyal medyadaki paylaşımda “Ferdi’nin Premier Lig kadromuzdaki ilk katılımı” ifadesi yer aldı. Brighton'ın Ipswich Town’a karşı oynayacağı Premier Lig mücadelesi Türkiye saati ile 17.00'da başlayacak.

Ferdi's first involvement in our #PL squad! ???????? pic.twitter.com/xI2izIPOo7