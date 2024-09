Genç atletin ölümü ülkeyi yasa boğdu

Kaliforniya Politeknik Eyalet Üniversitesi'NİN atletizm bölümü Cuma günü Instagram üzerinden bir açıklama yayınladı. Eski sporcunun olağanüstü bir kalbe sahip olduğunu söyledikleri için vefat ettiğini duyduklarında çok üzüldüklerini söylediler. Cal Poly ölüm nedenini açıklamadı.

Cal Poly’de hem lisans hem de yüksek lisans derecesi alan Daniele, okulda takım kaptanı olarak görev yaptı ve altı kez All-Big West ödülüne layık görüldü. Ayrıca, iki kez Big West şampiyonu oldu. Daniele, 200 metre salon koşusunda 24.69 saniyelik derecesiyle okul rekorunu elinde tutuyor ve 60 metre salon ile 100 metre salon yarışlarında da üst sıralarda yer alıyor.

Ne yazık ki, Daniele’nin Haziran ayında tarım alanında yüksek lisans derecesini yeni aldığı ve yüzünde kocaman bir gülümsemeyle aile üyeleriyle birlikte poz verdiği anlaşılıyor. LinkedIn’e göre, Daniele “çevreyi iyileştirmek ve toplumumuza geri vermek” istiyordu ve bu yüzden tarıma odaklanmayı seçti. Shelby, sadece 23 yaşındaydı.

“Shelby Daniele, passed away last night of a brain aneurysm.”



“Ex Cal Poly Track and Field star #diedsuddenly just months after graduating with master’s degree”

(September 2024)



Cal Poly had a ????mandate pic.twitter.com/KSsYphn9OQ