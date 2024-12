Gran Turismo, PlayStation’ın 30. yıl dönümü şerefine ücretsiz olacak

PlayStation, 30. yıl dönümünü kutlamak için Gran Turismo’nun yeni oyununu oyunculara sunuyor. 6 Aralık’ta PS4 ve PS5 platformlarında ücretsiz olarak yayınlanacak olan My First Gran Turismo, sürüş dünyasına adım atmak isteyen her yaştan oyuncuya hitap edecek.

My First Gran Turismo, Gran Turismo serisinin köklerine sadık kalınarak geliştirildi. Bu oyun, sürüş becerilerini geliştirmeyi ve eğlenceli bir deneyim sunmayı amaçlayan, herkesin kolayca başlayabileceği bir yapı sunuyor. Özellikle çocuklar için ilk yarış deneyimini sağlarken, eski Gran Turismo oyuncuları için de nostaljik bir yolculuk vaat ediyor.

Oyun, kullanıcıların temel sürüş becerilerini geliştirmesine olanak tanıyor. Oyuncular, hızlanma, frenleme ve viraj alma gibi temel teknikleri öğrenerek her yarışta kendilerini geliştirecek. My First Gran Turismo, öğrenme sürecini eğlenceli ve erişilebilir bir hale getiriyor.

Oyunda üç farklı yarış etkinliği, üç zaman denemesi ve üç müzikli ralliyi de içeren çeşitli zorluklar bulunuyor. Oyuncular, bu etkinliklerde hem eğlenip hem de sürüş becerilerini geliştirebilecekler. Ayrıca, oyuna 18 farklı araç eklenmiş. Bu araçlar, her biri farklı özelliklere sahip ve oyunculara çeşitli sürüş deneyimleri sunuyor.

My First Gran Turismo, PlayStation VR2 ile tam uyumlu olarak yalnızca PS5 kullanıcılarına sunulacak. Bu sayede, oyuncular daha gerçekçi bir sürüş deneyimi yaşayacak.

Gran Turismo serisinin bu yeni versiyonu, oyunseverleri bir yandan nostaljiye sürüklerken, bir yandan da sürüş becerilerini geliştirebilecekleri heyecan verici bir dünya sunuyor.