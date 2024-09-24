Grip aşısına şok zam! Fiyatı yüzde 128 arttı: Kimler ücretsiz yaptırabilecek?

Sonbahar aylarının gelmesiyle havalar serinlemeye, başta grip olmak üzere birçok hastalık görülmeye başladı. Ancak grip aşısı olmak isteyenleri kötü bir sürpriz bekliyor. Grip mevsimi kapıyı çalarken, grip aşısı fiyatıyla gündeme düştü. 2024 yılı itibarıyla yüzde 128 oranında zamlanan grip aşısı, 560 liradan satılmaya başlandı. SGK, belirli gruplara ise ücretsiz aşı imkanı sunuyor. Peki, kimler grip aşısını ücretsiz yaptırabilecek?

GRİP AŞISI OLMAK İÇİN 560 LİRA ÖDENMESİ GEREKECEK

Geçtiğimiz sene 245 lira olan grip aşısı yüzde 128 zamlandı. SGK tarafından belirlenen riskli gruplar içerisinde yer almayan vatandaşların grip aşısı olmak için bu yıl 560 lira ödemesi gerekecek. Vatandaşlar aşılarını eczanelerden temin edebilecek.

GRİP AŞISINI KİMLER ÜCRETSİZ YAPTIRABİLECEK?

SGK paylaştığı duyuru ile ücretsiz olarak grip yaptırabilecek kesimleri duyurdu.

Duyuruya göre grip aşısı bedelini hekimler tarafından reçete edilmesi halinde;



- 65 yaş üzeri kişilere

- Yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalanlara

- Anne adaylarına (gebeliğinin 13. haftasından doğuma kadar geçen süre için)

- Belirli kronik hastalığı olan erişkin ve çocuklara ücretsiz yapılabilecek.

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) Başkanı Şule Dilek Yağcı Tüysüz, gribin aşılanma ve antiviral ilaçlarla önlenebildiğine işaret ederek, "Hastanın en kötü günleri ilk 3-4 gündür. Ayrıca grip ilk 24 saat ile 72 saat arası bulaşıcı hale gelir. Bu yüzden kişiler, henüz hastalanmadan virüsü başkalarına bulaştırır." dedi.

'GRİPTEN KORUNMANIN TEK YOLU AŞILANMADIR'

Mevsimsel gribin Türkiye'de ve dünyada her yıl milyonlarca insanı etkilediğinin, çok sayıda hastane yatışlarına ve ölümlere neden olduğunun altını çizen Tüysüz, "Hastalıktan korunmanın en iyi yolu grip aşısıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı, aşılanmanın önemini her yıl bir kez daha vurgulamaktadır. Pandemi olmasa bile gripten korunmanın tek yolu aşılanmadır. Grip virüsü sürekli değişime uğrayarak bir önceki yılda görülen virüsten farklılaşmaktadır. Bağışıklık sistemi virüsü tanımamasından dolayı her yıl milyonlarca kişi gribe yakalanmaktadır. Bu yüzden aşılar her yıl yenilenmekte, bir önceki yıl görünen 3-4 alt grup virüs aşıya eklenmektedir." diye konuştu.

HASTA OLMA OLASILĞINI DÜŞÜRÜR

Grip aşılarının güvenilir olmasına karşın yüzde 100 koruma sağlamadığını belirten Tüysüz, "Ama kişinin pek çok grip tipine karşı bağışıklık geliştirmesini sağlar, hasta olma olasılığını düşürür. Aşılar her zaman yapılabilse bile aşılanmanın önerildiği zaman eylül ve ekim aylarıdır. Aşılanmadan iki hafta sonra kişi mevcut influenza virüsüne karşı bağışıklık kazanır. Aşıların etki süresi 6-8 ay arasındadır." ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARA İKİ YETİŞKİNLERE TEK DOZ YETERLİ'

Tüysüz, çocukların da grip aşısı olabildiğini belirterek, "Çocuklar 6 aydan sonra aşılanabilmektedir. 9 yaşa kadar 4 hafta arayla yılda iki doz aşı olmaları gerekmektedir. Yetişkinler için yılda tek doz aşı yeterlidir." diye konuştu.

KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRMALI?

5 yaşından küçük çocuklar, 65 yaş ve üstü yetişkinler, sağlık çalışanları, hamile veya doğum sonrası 2 haftaya kadar olan kadınlar, huzurevleri ve uzun süreli bakım tesisleri sakinleri, astımı olanlar, nörolojik ve nörogelişimsel durumlar (beyin, omurilik ve periferik sinir ve kas bozuklukları, örneğin serebral palsi, epilepsi, felç, zihinsel engel, orta ila şiddetli gelişimsel gecikme, kas distrofisi ve omurilik yaralanması dahil), kronik akciğer hastalığı (örneğin, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kistik fibroz), kalp hastalığı (örn. Konjenital kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı), kan bozuklukları (örneğin, orak hücre hastalığı), endokrin bozuklukları (örn. Diabetes mellitus), böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları olanlar, metabolik bozukluklar (örneğin kalıtsal metabolik bozukluklar ve mitokondriyalbozukluklar), hastalık (örn., HIV, AIDS, kanser) veya ilaç (ör., Kemoterapi veya radyasyon tedavisi, kronik glukokortikoidler) nedeniyle zayıflamış bağışıklık sistemi, uzun süreli aspirin tedavisi gören 19 yaşından küçük çocuklar, aşırı obezitesi olan kişilerin (vücut kitle indeksi [BMI] ≥40) grip aşısı yaptırması öneriliyor.