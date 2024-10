İstanbul Ansiklopedisi Arşivi çevrimiçi erişime açıldı

Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Ansiklopedisi’nin çevrimiçi erişime açılması nedeniyle düzenleyeceği Koçu’nun İstanbul’u: Ansiklopedinin Yeni Yüzü etkinliğinde projenin paydaşlarını bir araya getirecek.

Kadir Has Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Gürbey Hiz, Kadir Has Üniversitesi Mimarlık ve Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Tanju, Salt Araştırma Web ve Sosyal Medya Yönetmeni Gamze Cebeci, Salt Arşiv Sorumlusu Mehtap Kuru, Kadir Has Üniversitesi Bilgi Merkezi Yöneticisi Serap Özyurt'un moderatörlüğünde gerçekleştirilecek etkinlikte 6 yıllık İstanbul Ansiklopedisi projesini tüm yönleriyle konuşacak. Etkinlik, 25 Ekim Cuma günü saat 14.00’te Kadir Has Üniversitesi’nin Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

İSTANBUL’UN GEÇMİŞİNE DAİR 40 BİNİ AŞKIN BELGE

Tarihe tanıklık eden bu eşsiz proje, İstanbul'un büyüleyici geçmişine dair 40 binden fazla belgeyi içeriyor. Reşad Ekrem Koçu’nun 1944-1973 yılları arasında yayınladığı İstanbul Ansiklopedisi'nin basılı 11 cildi (A-G) ilk defa çevrimiçi olarak erişime açılıyor. Ayrıca Ansiklopedinin daha önce hiç yayınlanmamış G-Z arası maddeleri ve toplanmış geniş kapsamlı arşiv de bu platformda ilk kez yer alıyor ve ansiklopedi A’dan Z’ye tamamlanıyor.