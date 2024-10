İstanbul’da Kasım 2024 konser takvimi

1 KASIM CUMA / FEEL REAL PRESENTS: DAVID AUGUST DJ SET

Besteci, DJ, plak şirketi sahibi ve multi-enstrümantalist David August, müzik üzerine sıkı bir eğitim aldı. Beş yaşında piyano çalmaya başladı ve biraz daha büyüdüğünde elektronik kompozisyonlarla deneyler yaptı. Ergenlik çağında kulüp seslerinden gözleri kamaştığında, dürtüsel bir şekilde DJ setler ve kıvrak dans pisti prodüksiyonları yapmak için tutkuyla kendini eğitti. August, Hamburg'daki gençlik yıllarından bu yana müzik yayımlıyor; tekrara düşmekten ve monotonlaşmaktan kaçınarak elbette. Geleceğe yönelmenin, en deneysel eğilimlerine alan açarak mümkün olabileceğinin farkında olan bir müzik insanı kendisi.

2010’ların başlarında Boiler Room’daki solo setiyle küresel anlamda dikkatleri üzerine çeken David August, kurucusu olduğu 99CHANTS plak şirketi sayesinde Lena Platonos, Ron Trent and Giulio Aldinucci gibileriyle çalışma fırsatı yakaladı. Dünyanın farklı uçlarından müzisyen ve sanatçılarla iş birliklerini sürdüren David August, bugüne dek Dour, Primavera Sound ve Montreux Jazz Festival gibi prestijli müzik buluşmalarında sahne aldı.

21:00 Shangri La

22:00 David August (DJ Set)

00:00 Golem

2 KASIM CUMARTESİ / ISAAC DELUSION

2 Kasım’da Fransız dream pop harikası Isaac Delusion’la randevunuz var!

2012’de Paris’te kurulan Isaac Delusion, dinleyicisini ayağa kaldıran ve duygudan duyguya yönlendiren parçalarıyla tanınıyor. Yıllar içinde üretim biçimleri, tercihleri ve alışkanlıkları çeşitlilik gösterse de elektronik ekipmanların ve makinelerin de kırılgan ruhları olabileceğine inandırdı hep Fransız grup.

Isaac Delusion (2014), Rust & Gold (2017) ve Uplifters (2020) albümlerini takip eden dördüncü uzunçalar Lost and found, 2024 yazında dinleyiciyle buluşturdu. Yolculuğu başından bu yana takip edenlerin aşina olduğu mükemmeliyetçi prodüksiyon yaklaşımının, solist ve şarkı yazarı Loïc Fleury’nin taklit edilmesi imkânsız vokal stiliyle bir araya gelişi pürüzsüz bir dinleme deneyimine dönüşüyor. Belki de bu zamana kadar yazdıkları en kişisel şarkılardan oluşan albüm, 18. yüzyıldan kalma bir Breton evinde kurulan stüdyoda kaydedilmiş. Şimdiden Isaac Delusion klasikleri arasına yazılan ve İstanbul konserinde de duymak için sabırsızlandığımız “Let Her Go”, “Lost and found” ve “All Day” gibi şarkıları da barındırıyor.

21:00 Berke Yavuz

22:00 Isaac Delusion

6 KASIM ÇARŞAMBA / İLHAN ERŞAHİN’S ISTANBUL SESSIONS

İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, ayakları yerden kesmek üzere 6 Kasım’da Babylon’da!

İlhan Erşahin, farklı ifade biçimlerini keşfedip daima kendini yenilemeyi arzulayan bir müzik insanı. Bugüne gek Wax Poetic, Love Trio, Nublu Orchestra, Praia Futuro ya da Silver gibi tematik projeleriyle bu meziyetini kanıtladı. 2005’te birlikte çalabileceği bir “session grubu” hayaliyle hayat verdiği İstanbul Sessions ise diğer projelerinden ayrılıyor. İlk albümünü 2010’da yayımlayan grupta Erşahin’e Alp Ersönmez, Turgut Alp Bekoğlu ve İzzet Kızıl eşlik ediyor.

Fransız trompetçi Erik Truffaz, onları “Radiohead caz yapsa böyle tınlardı” sözleriyle tanımlamış. Hiç haksız sayılmaz… İstanbul Sessions, ilhamı farklı yer ve dönemlerde buluyor; tür sınırlarına bağlı kalmadan kendine özgü bir sound yaratıyor. Örneğin pandemi döneminde yayımlanan beşinci stüdyo albümü Bir Zamanlar Şimdi, isimlerini Anadolu ve Mezopotamya medeniyetlerinden alan parçalarla dinleyiciyi tarih ötesi bir zaman-mekân yolculuğuna çıkarıyor. Erşahin’in free-from caz riffleri, Ersönmez’in groovy basları, Bekoğlu’nun güçlü davulları ve Kızıl’in kıvrak perküsyonları ile İstanbul Sessions sahnede tabiri caizse büyüdükçe büyüyor, dinleyiciyi de yükseltiyor.

20:30 Kapı Açılış

21:30 İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions

7 KASIM PERŞEMBE / SHALGAM RECORDS SELECTS: LIGHT MOTIV & HAV HAV!

Shalgam Records rehberliğinde Light Motiv ve Hav Hav! ile bir rock’n’roll gecesi!

Türkiye yeraltı sahnesine odaklanan bağımsız plak şirketi Shalgam Records’ın küratörlüğünü üstlendiği “Shalgam Records Selects: Light Motiv & Hav Hav!” konseri, 7 Kasım’da Babylon’da.

Temelleri 2019 ortalarında İzmir’de atılan dream-pop / indie rock projesi Light Motiv, uzun bir aranın ardından yeni kayıtlarla geri döndü. Stüdyo aşamasında Sarp Öztürk’ün tek başına olduğu light motiv, canlı performanslarda davulda Durukan Betses, ikinci gitar ve klavyede Mert Sarkıya ve bas gitarda İlker Özalp ile grup formunu alıyor. Türkçe sözlü ilk EP’si KOY’u bu sene yayımlayan light motiv, konserlerinde yumuşak ve yavaş gitarlardan, shoegaze etkileşimli yüksek anlara uzanan geniş bir yelpaze sunuyor.

Vokalist / gitarist Mert Tugen, basçı Emir Aktunç, davulcu Ozan Uzunsoy ve gitarist Caner Akcan’dan oluşan Hav Hav!, üretimlerini lo-fi garage / punk estetiği üzerine inşa ediyor. İlk albüm Havlıyor Köpekler’in (2022) ardından “Derdin Ne Benimle” ve Lin Pesto ile ortaklıklarının meyvesi “Arabama Bin” teklileriyle grubun ikinci albümünün ayak seslerini duyduk. Hav Hav! şarkılarının enerjik gitarlarıyla salınıp, akılda kalıcı sözlerini hep bir ağızdan söylemek ferahlatıcı bir etkiye sahip.

20:30 Kapı Açılış

21:30 Hav Hav!

22:30 Light Motiv

8 KASIM CUMA / SON FECİ BİSİKLET

Son Feci Bisiklet’in dillere pelesenk şarkıları 8 Kasım’da Babylon’da yankılanıyor!

2012’de Arda Kemirgent’in solo projesi olarak başlayan ve davulcu Can Sürmen’le yollarının kesişmesi sonucu gruba evrilen Son Feci Bisiklet, ilk şarkısı “Uzaydan Geldiğine Göre Yorgun Olmalısın”ı aynı yılın sonbaharında paylaştı. Grubun geniş kitlelerce sevilmesine yol açan “Bikinisinde Astronomi” şarkısının da yer aldığı Son Feci EP (2013), Son Feci Bisiklet için bir dönüm noktası anlamı taşıyor.

Gitarda Erkin Sağsen ve basta Ozan Özgül’ün katılmasıyla nihai formasyonuna ulaşan Son Feci Bisiklet, 2010’larda spot ışıklarını üzerine çeken Türkçe sözlü alternatif rock geleneğinin öncülerinden. Dörtlü, Vesaire (2015), Kötü Şeyler (2017) ve Sistemik (2020) albümlerinin yanı sıra teklileri ve canlı performanslarıyla yerli sahnede bir fırtına etkisi yarattı. Ufak bir molanın ardından Kasım 2023’te tekrar sahnelere dönen Son Feci Bisiklet, son teklisi “Telefon” ile hep bir ağızdan söylemelik şarkılar yazmaktaki ustalığını bir kez daha gözler önüne serdi.

21:00 Kapı Açılış

22:00 Son Feci Bisiklet

9 KASIM CUMARTESİ / FEEL REAL PRESENTS: HEY! DOUGLAS ‘’LIVE’’

Türler ötesi bir kas gevşetme seansı için 9 Kasım’da Hey! Douglas’a emanetiz!

VEYasin’in Türkiye’de 60’ların ve 70’lerin psikedelik rock ve pop kültüründen esinlenerek dinleyiciye sunduğu müzik projesi Hey! Douglas, geçmişin ezgilerini break beat, disco ve funk ile harmanlayarak katmanlı bir müzik deneyimi sunuyor. Kendine özgü sonik dünyasını canlı performanslarına yansıtan DJ ve prodüktör; setlerinde kesilmeyen bir groove eşliğinde kolektif bir dans deneyimine davet ediyor.

Bugüne dek Göksel, Gaye Su Akyol, Can Gox, Fikret Kızılok, The Ringo Jets ve Melike Şahin gibi müzisyen ve gruplarla iş birliklerine imza atan Hey! Douglas’ın yüksek enerjili sahne performansları başlı başına bir festival etkisi yaratıyor. Bu yılın başlarında Nazdrave’nin “Uzaylılar Hoş Geldiniz” kaydına yeni bir yorum getiren müzisyen, yaz aylarında da bir Feridun Düzağaç düeti olan “Kalbin Yok Mu?” ile karşımıza çıkmıştı.

21:00 Kapı Açılış

22:00 Hey! Douglas (Live)

13 KASIM ÇARŞAMBA / CEMİYETTE PİŞİYORUM, ÖNCESİ: GOBLIN DAYCARE

Nesiller arası punk buluşması: Cemiyette Pişiyorum ve Goblin Daycare!

Her biri marşa evrilmiş şarkılarıyla yaklaşık çeyrek asırdır yerli punk sahnesinin en özel hikâyelerinden biri olan Cemiyette Pişiyorum ve son dönemde söz konusu sahnenin en büyük heyecan sebeplerinden biri olan Goblin Daycare; aynı gece, peş peşe, pata küte, cayır cayır sahnede.

2000 yılında Beyoğlu'nda kurulan ve günümüze kadar süregelen yolculuğunda alt kültür hikâyelerinin anlatıldığı şarkıları var eden trio, punk kökeninden fazla uzaklaşmadan zamanın ruhunu yoklamaya devam ediyor. 23 Ekim Çarşamba akşamı Babylon’da gösteri devam edecek!

Nisan 2023'te ilk kayıtları Q: EP? A: EP!!'yi (Mevzu Records) ve Mayıs 2024'te ilk albümleri AGITPROP HOTLINE!!'ı (Dedstrange) yayımlayan Goblin Daycare, internet insanlarının egg punk adını verdiği türü icra etmeye çalışıyor. Mama Goblin’e Eylül Eskicioğlu (klavye), Bora Yavrucuk (gitar) ve Teoman Yavaş (bas) isminde neşeli goblinler eşlik etmekte.

20:30 Kapı Açılış

21:30 Goblin Daycare

22:30 Cemiyette Pişiyorum

14 KASIM PERŞEMBE / KANA KANA

Kana Kana’nın hafif gotik müziği ile zifiri karanlık bir gece!

Müzisyen ve prodüktör Övünç Dan’ın karanlık dehlizlere daldığı solo projesi Kana Kana, “Türkçe sözlü hafif gotik müziği” ile yerli sahnede kendi kulvarını yarattı. Şarkılarında yaşam- ölüm- zaman üçlüsünü irdeleyen müzisyen, yaptığı coverları da kendi tarzına ustalıkla bulamayı başarıyor.

Tohumları 2015’te atılan Kana Kana, 2022’nin ilk aylarında çıkış albümü Ölüler Hariç’i yayımladı. Tüm kayıtları ve prodüksiyonu Kana Kana tarafından yapılan albüm, müzisyenin bütünlüklü ve tüyleri diken diken eden tematik kurgular yaratmak konusundaki yetkinliğini gözler önüne seren bir çalışma. Tamar Records kataloğunun gediklisi olan Kana Kana, karanlık hikâyelerini işitsel formlarda sunmaya albüm sonrası da tekliler ile devam etti. Son yayını “Tadı Berbat”, 2023 sonlarında yayımlandı; yeni albüm için bekleyiş sürüyor.

20:30 Kapı Açılış

21:30 Kana Kana

15 KASIM CUMA / VOILAAA SOUND SYSTEM

Groove ve neşe yüklü Voilaaa Soundsystem treni İstanbul’a yaklaşıyor!

Bruno “Patchworks” Hovart’ın merkezinde olduğu Voilaaa, Afro Disco bangerlarıyla karşı koyması mümkün olmayan dans etme arzusu uyandırıyor. Fransız prodüktörün farklı stillere daldığı The Dynamics, Taggy Matcher ve Mr President gibi projeleri de mevcut ama kendisinin gerçek aşkı ve uzmanlık alanı Afrika ve Karayip etkileşimli disco müziği.

70’ler ve 80’lerde tüm dünyayı kasıp kavuran funk ve disco tınılarının bu coğrafyalarda ulaştığı içgüdüsel ve doğal birleşimin peşine düşen Hovart, bu enerjiyi yeniden diriltme amacıyla kolları sıvadı. Kendisini çevreleyen dinamik müzik sahnesinden kökleri Afrika’ya uzanan müzisyenlerle çalışarak kayıtlar yapmaya başladı. Bugüne dek On Te L’Avait Dit (2015), Des Promesses(2017) ve Voiciii (2021) isimli üç albüm yayımlayan prodüktör, Fela Kuti ve Manu Dibango gibi bu türün öncülerine saygı duruşunda dururken Voilaaa Soundsystem adıyla dünyayı turlamaya; neşe ve groove’la insanları sarmaya tam gaz devam ediyor.

20:30 Kapı Açılış

22:00 Voilaaa Sound System

16 KASIM CUMARTESİ / RADYO EKSEN PARTİSİ

İçlerinden geldiği gibi çalan Radyo Eksen DJ’leri, yılın son Radyo Eksen Partisi için 16 Kasım Cumartesi gecesi setin başına geçiyor.

Radyo Eksen programcıları Gülşah Güray, Gülşah Turgut, Güven Yıldız ve Nikki Wild; indie rock’tan ska’ya, punk’tan hip-hop’a uzanan sınırsız seçkileriyle dinleyicilerini dans pistine davet ediyor.

20:30 Kapı Açılış

21:30 Radyo Eksen Partisi

17 KASIM PAZAR / CONTINENTAL SALSA

Latin ritimlerinin Salsa ile buluşacağı Continental Salsa için 17 Kasım Pazar gecesi Babylon’dayız!

Müzik ve dansın, tutkunun enerjisi ile buluşacağı Continental Salsa, katılımcılarını canlı müzik ve profesyonel dansçıların performanslarıyla dolu bir geceye davet ediyor. Aynı zamanda hem yeni başlayanlar hem de deneyimli dansçılar için özel olarak hazırlanan workshoplar sunan etkinlik için Babylon’da buluşuyoruz!

20:00 Kapı Açılış

20:30 Continental Salsa

22 KASIM CUMA / FEEL REAL PRESENTS: SOFIA KOURTESIS DJ SET

Sofia Kourtesis ile ânın içinde kaybolarak dans etme zamanı!

Peru doğumlu, Berlin’de yerleşik leftfield house prodüktörü ve DJ Sofia Kourtesis’in üretimleri dans pistlerine yönelik oldukları kadar bünyelerinde meditatif ve politik nüanslar da barındırıyor. Sinema okumak için gittiği Almanya’da önce kısa süreliğine hip hop sahnesine adım atan ve ardından kulüp müziğiyle haşır neşir olan Kourtesis, Hamburg’da iki kulüpte booking işine girdikten bir süre sonra kendi DJ setlerini çalmaya başladı.

Çeşitli film sample’ları ve yoğun baslar ile şekillendirdiği prodüksiyonlarını tematik EP’ler hâlinde paylaşmaya 2019’da start verdi Kourtesis. 2023’te Ninja Tune etiketiyle yayımladığı ilk uzunçaları Madres ise kariyerinin şu âna kadarki tartışmasız zirve noktası.

House ve garage öğeleri kullanan müziğinin Avrupalı muadillerine göre çok daha sıcak, hatta ateşli bir yaklaşımı olduğunu söylemeli. Aileye, gece hayatına ve çeşitli toplumsal konulara temas eden bu albümdeki bazı parçalar kişisel serüveninde yer etmiş kimi mekânlara ve kişilere saygı duruşu niyetiyle yazılmış.

İstanbullu dinleyicilerinin karşısına DJ setiyle çıkacak olan Sofia Kourtesis, geçtiğimiz yıl Nothing But Hope and Passion dergisine verdiği röportajda DJ’lik deneyimini şu şekilde özetlemişti: “DJ kabinine geçtiğim zaman tüm dikkatimi yoğunlaştırabiliyorum. Bazen ânın içinde kayboluyorum ve güzel enerjiler hissediyorum.”

Modern elektronik müziğin en dikkat çekici yaratıcılarından Sofia Kourtesis ile ânın içinde kaybolmak için Babylon’da buluşacağız.

21:00 Kapı Açılış

22:00 Sofia Kourtesis DJ Set

29 KASIM CUMA / HAMİYET BİR PEYK MÜZİKALİ PLAK LANSMAN KONSERİ

Türkçe rock müziğinin düşünsel işler de üreten nadide gruplarından Peyk, 30 yıllık birikimiyle sahnede!

Temelleri 1991’de atılan 1995'ten bu yana aynı kadroyla müzik hayatına devam eden Peyk, Türkçe rock müziğinin en kendine özgü gruplarından. Bugüne kadar birçok albüm ve single'a imza atan ekip, bir arada geçirdiği çeyrek asrı kutlamak amacıyla hazırlanan 25. Yıl Özel Seçki plağını pandemi sebepli ufak bir rötarla 2022 yılında yayımladı. Bu özel plağın sahne performansı için farklı disiplinlerden sanatçıların katıldığı, tiyatral bir akışla hazırlanan Peyk Circus projesi hayata geçirildi.

Şarkılarında zamanın, sokağın ve gündelik hayatın değişen manzaralarını kendine özgü bir dille işleyen Peyk, ilk müzikali Hamiyet ile 2023 yılında, oyunun yönetmenliğini de üstlenen Işıl Kasapoğlu'nun küratörlüğündeki 27. İstanbul Tiyatro Festivali’nde sahne aldı. Toplumun dışladığı bir kadının hikâyesini, 80'lerin işçi mahallesinden günümüze taşıyan bu müzikal, Hamiyet Bir Peyk Müzikali olarak yolculuğuna devam ediyor.

"Don Kafa", "Piç", "Halim Yok", "Gidin", "Köleler", "Kilitler”, “Denizdeyim” gibi hit şarkılarıyla müzik dünyasında kendine özel bir yer edinen Peyk, yeni patikalar bulmaya ve müziğinin kapsama alanını genişletmeye devam ediyor.

21:00 Kapı Açılış

22:00 Peyk