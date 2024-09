İtfaiye Haftasında miniklere itfaiye eğitimi

İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 310'uncu yılı nedeniyle her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan "İtfaiye Haftası" etkinlikleri başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hafta boyunca değişik etkinlikler gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en eski teşkilatları arasında yer alan kuruluşunun 310'uncu, Cumhuriyet'in ilanından sonra itfaiye teşkilatının Belediyelere devrinin 101'inci ve Muğla İtfaiye teşkilatının da 80'inci yılı 25 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. Ateşin bulunmasından itibaren ihtiyaç duyulan itfaiye teşkilatı son yıllarda sadece konut ve işyeri yangınlarına değil, orman yangını, arama kurtarma, sualtı arama, sıkışmalı kazalar gibi tüm afet olaylarında görev yapıyor.

Türkiye'nin en önemli itfaiye teşkilatı arasında yer alan Muğla Büyükşehir İtfaiye teşkilatı özellikle yaz aylarında başta orman yangınları olmak üzere Muğla'nın 13 ilçesinde ev, iş yeri, anız, sıkışmalı trafik kazalarına, hayvan kurtarma operasyonlarından deprem ve sele kadar her şartta vatandaşların can ve mal güvenliği için Muğla'nın 13 ilçesinde ev, iş yeri, anız, orman yangınlardan trafik kazalarına, hayvan kurtarma operasyonlarından deprem ve sele kadar her şartta vatandaşların can ve mal güvenliği için 448 personel, 13 ilçe grup amirliği 26 itfaiye istasyonu, AKOM ve 112 Acil Çağrı Merkezi olmak üzere toplam 41 noktada hizmet veriyor.

İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 310'uncu yılı nedeniyle Muğla'da İtfaiye Daire Başkanlığını ziyarete gelen çocuklar için itfaiye tanıtımı, itfaiye erlerinin eğitim gördüğü parkurda itfaiye erleri tarafından eğitim verildi. Hafta nedeniyle Menteşe Sınırsızlık meydanında itfaiye araç, malzeme tanıtımı, fotoğraf sergisi, Menteşe Sosyo-Kültürel alanda geniş kapsamlı tatbikat, itfaiye spor gösterimi, itfaiye voleybol takımı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi voleybol takımları dostluk müsabakası ile Kızılay'a kan bağışı etkinlikleri düzenlenecek.

Muğla İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı, ateşin icadından bu yana itfaiye teşkilatına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "İtfaiyecilik sadece bir yangın söndürme gibi gözükse de, arama kurtarma, trafik kazalarında, orman yangınlarında, depremlerde arama kurtarma icra eden bir teşkilat. Son yıllarda küresel ısınma sonrası büyüyen afetlerde de itfaiyecilerin rollerinin büyük olduğu kamuoyunca da görünür hale gelmiştir. Bu konuda teşkilatlarımız sürekli kendini yeniliyor, gerek ekipman, gerekse araç ve gerekse teknolojik gelişimlere ayak uydurma noktasında kendini geliştiriyor. Muğla itfaiyesi olarak hafta kapsamında bugün ana sınıflar ve kreş öğrencilerine çeşitli etkinlikler ile itfaiye parkımızda ağırlıyoruz. Yarın Menteşe Sınırsızlık Meydanında tüm ekipman ve malzemelerimizi sergileyeceğiz. Hafta nedeniyle halkımızı bilinçlendireceğiz. Cuma günü ise genel tatbikat adı altında Menteşe sosyo-kültürel alanda büyük bir tatbikat düzenleyeceğiz. Pazartesi günü itfaiye teşkilatımızın her zaman yaptığı sportif faaliyet voleybol müsabakasını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitemiz voleybol takımı ile birlikte dostluk karşılaşması yapacağız" dedi.