İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nden vatandaşlara uyarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, seyir ve yolcu güvenliği için önemli uyarılarda bulundu. Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO) standartları kapsamındaki önlemlerin istisnasız uygulandığı belirtilirken, özellikle yanaşma sırasında yaşanabilecek acil manevraların yaratabileceği tehlikelere dikkat çekilerek, "Yolcular, havacılık kurallarında olduğu gibi gemilerde de yolculuk tamamlanmadan ayağa kalkmamalı" denildi.

İZDENİZ Genel Müdürlüğü, yolcu güvenliği açısından uyulması gereken kurallara dikkat çekti. Yılda ortalama 15 milyon yolcu ve 1,5 milyon araç taşıdıklarını söyleyen İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO) standartlarına uygun güvenlik önlemlerini istisnasız uyguladıklarının altını çizdi. Klas kuruluşları (denizcilik sektöründe denetim ve gözetim yapan bağımsız yapılar) tarafından düzenli olarak denetlendiklerini kaydeden Marım, “Gemilerimiz ve iskelelerimiz, bu denetimleri başarıyla geçmektedir” dedi.

Yüzde 100 seyir ve yolcu güvenliği için yolcuların da bilinçli olması ve kurallara uyması gerektiğini belirten Marım, şöyle devam etti:

"Olumsuz hava ve deniz koşullarının yanı sıra gemilerimizde meydana gelebilecek anlık arızalar nedeniyle riskli durumlar ortaya çıkabilir. Bunlara karşı hem işletme olarak bizim hem de yolcularımızın tedbirli olması gerekiyor. Özellikle kalkış ve yanaşma manevraları sırasında tehlike ihtimali artıyor. Bu risk, merdivenlerde bekleyen yolcular için daha da katlanıyor. Yolcularımızın, hava yollarında olduğu gibi deniz taşımacılığında da tüm güvenlik ve yolculuk kurallarına uymaları gerekiyor. Bu konuda gemi içinde görsel ve sesli uyarı sistemlerimiz mevcut. Ancak şimdi stajyer arkadaşlarımızı da eğitiyoruz ve gerekirse yolcularla bire bir iletişim kurmalarını sağlıyoruz."

MERDİVEN BAŞLARINA GÜVENLİK BARİYERİ

Arabalı vapurların merdiven başlarına otomatik güvenlik bariyerleri yaptıklarını ve yanaşma öncesi merdivenlerde beklemeyi bu şekilde engellediklerini kaydeden Marım, benzer bariyerlerin en kısa sürede yolcu gemilerindeki merdiven başlarına da yapılacağını söyledi.

BİSİKLETLİ YOLCULAR İÇİN YENİ KURALLAR

Deniz ulaşımı güvenlik tedbirleri çerçevesinde, Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Derneği’nin (BUGEP) de katkılarıyla Bisikletle Yolculuk Kuralları’nı güncellediklerini dile getiren Marım, “Bisikletli yolcu sayımız çok arttı. Bisikletler, acil giriş ve çıkış kapılarının ve tuvalet kullanım alanlarının girişlerini kapatıyordu. Bundan böyle sadece katlanır bisikletler, katlanarak gemi içine alınacak. Normal bisikletler ise güvertedeki bisiklet park yerlerine konulabilecek" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK ANONSLARI VE ACİL DURUM ÖNLEMLERİ

İZDENİZ filosunda yer alan her gemide, sefer başlangıç öncesi gemi güvenlik talimatı sesli ve görsel sistemler aracılığıyla yolculara aktarılıyor. Gemilerdeki iniş ve biniş kuralları, yolculuk esnasında yapılmaması gereken davranışlar ve yolculuk kuralları, gemi içindeki uyarı panolarında yazılı olarak bulunuyor. Her gemide yolcu kapasitesi kadar can yeleği, kapasiteyle orantılı kurtarma botu ve ekipmanları da yer alıyor. Ayrıca İZDENİZ personeli düzenli olarak teorik ve pratik eğitimler alıyor; başta Sahil Güvenlik Komutanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla düzenlenen ortak tatbikatlara da katılıyor.