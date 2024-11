İzmir'de diş hekimleri çalışma koşullarını protesto etti!

Hekim Birliği Sendikası üyeleri İzmir Eğitim Diş Hastanesi önünde basın açıklamasında bulunarak diş hekimlerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Hekim Birliği İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Melih Murat Şiren yaptığı açıklamada 22 Kasım'ın Dünya Diş Hekimleri Günü olduğunu hatırlatarak, "Gönül isterdi ki kendi günümüzü sadece şölen havasında eğlence düzenleyerek kutlamalar yaparak geçirebilelim. Ama çalışma koşullarımızın zorluğu, her gün artan sorunlarımız sebebiyle bugün burada dertlerimizi bir kez daha bakanlığımıza, il sağlık müdürlüklerimize, idarecilerimize anlatabilmek için toplanmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"DAHA AZ ÇALIŞMAK DEĞİL, DAHA KALİTELİ HİZMET"

MHRS sisteminden kaynaklı randevu sürelerinin ve sayılarını diş hekimliğine hiç uygun olmadığını belirten Şiren, "Bakanlığımız, idarecilerimiz, biz diş hekimlerinden 20 dakikada hastalarımızı hem muayene, hem tedavi etmemizi beklemektedirler. Bizim bakanlığımıza önerimiz, uzman diş hekimi için her gün sekiz yeni MHRS'e ve artı dört devam eden MHRS'e entegre çalışan diş hekimlerimiz için 12 yeni MHRS'e dört devam eden MHRS şeklinde olmasıdır. Bize bu süreler ve bu imkanlar tanınmadığında başarılı bir şekilde tedavi yapabilmemiz, halkımızı tedaviye ulaşabilmeleri maalesef mümkün olmamaktadır. Bu durum sadece kaos yaratmaktadır. Diş hekimliğinde her işlemin girişimsel olduğu düşünüldüğünde ve her hastamızın tedavi ihtiyacıyla başvurduğu göz önüne alındığında bu süreler içinde işimizi layıkıyla yapabilmeyi mümkün görmüyoruz. 20 dakika içinde başvurup muayene olup, radyoculuk görüntüsü alınıp, tedavi beklentisi olan hastalarımız yoğunluğumuzdan dolayı, sürenin kısıtından dolayı tedaviye ulaşamayıp tekrar tekrar randevu almak zorunda bırakılmakta. Bu durumda MHRS sisteminde tıkanıklığa, randevu alma süresinde uzamalara sebep olmaktadır. Bakanlığımızın bu yanlış uygulamadan bir an önce biz diş hekimleri için vazgeçmesini talep ediyoruz. Biz diş hekimleri olarak 12 artı dört ya da uzmanlarımız için sekiz artı dört derken daha az çalışmayı değil, insanca çalışmayı, mesleğimizi hakkıyla yapabilmeyi, mesleğimizin gereklerini yerine getirebilmeyi istiyoruz. Bizim derdimiz daha az çalışmak değil. Daha kaliteli ortamlarda, daha güzel hizmetler sunabilmek" dedi.

"ALIN TERİMİZİN KARŞILIĞINA GÖZ DİKMEKTEN VAZGEÇİN"

"Diş hekimleri olarak özellikle son üç aylık dönemde ciddi başka bir sorunla daha mücadele etmek zorunda bırakılıyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Şiren, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız tarafından ikinci basamak, üçüncü basamak devlet hastanelerinde fatura dağıtım oranlarında herhangi önemli bir değişiklik yapılmamışken biz ADSM ve ADSH fatura dağıtım oranları sıfır 22-24 bantlarında geriletilerek ciddi hak kayıplarımıza sebep olunmaktadır. Bunun ne amaçla yapıldığını bilmemekteyiz. Ve bakanlıktan rica ediyoruz. Alın terimizin, emeğimizin karşılığına göz dikmekten lütfen artık vazgeçin.

"DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN ADSM'LER YAPILMASINI İSTİYORUZ"

ADSM ve ADSH ilimiz genelinde en önemli sorunlarından birisi de çalışmış olduğumuz bu binaların durumudur. Deprem yönetmeliğine hiçbir şey uygun olmayan binalarda çalışılmak zorunda bırakılmaktayız. 30 Ekim İzmir depremi, 6 Şubat deprem felaketi gözlerimiz önünde dururken yıllardır yetkililerimizin bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmamış olmasını biz diş hekimleri olarak şaşkınlıkla ve hayretle izliyoruz. Can güvenliğimizin olduğu, hastalarımızın içine rahatlıkla girip çıkabileceği, tedavi hizmeti sunabileceğimiz, bize yeni deprem yönetmeliğine uygun ADSM'ler yapılmasını istiyoruz. Bu ADSM'lerin yapım süreci tamamlanana kadar geçici süreyle her ADSM kendi bölgesinde olmak koşuluyla kiralık geçici binalar bulunup hizmetlerimize burada devam etmek istiyoruz. Biz sadece can güvenliğimiz olan binalarda çalışmak istiyoruz. Ve bunu yetkililerimizden talep ediyoruz. Şu unutulmamalıdır ki bu binalarda çalışmayı biz diş hekimleri seçmedik. Bu binaların ADSM ve ADSH kararlarını biz vermedik. Bunu veren yetkililerin bu sorumlulukları üstlenip bir an önce can güvenliğimiz olan yeni binalarda çalışma imkanlarını İzmir ilindeki tüm diş hekimlerine sunmak zorundadır.

ACİLEN PERSONEL DAĞILIM DÜZENLENMELİ

Biz kamuda çalışan diş hekimlerinin bir diğer önemli sorunu mesleğimizin gereği olan dört el kuralı ile çalışma imkanlarınız bizlere sunulmamış olması. Biz idarecilerimizden ADSM ve ADSH'ların personel dağılım cetvellerinin her diş hekimine bir ağız diş sağlığı teknikeri ya da klinik yardımcısı olacak şekilde düzenleme yapılmasını, hasta konforu ve hekim konforunun arttırılmasını talep ediyoruz. Bu şekilde tek başımıza çalışılarak üç beş kişiyle ilgilenen bir ağız diş sağlığı teknikeriyle beraber çalışarak hem çapraz enfeksiyon riskini arttırmış oluyoruz hem de daha kaliteli bir hizmet sunmamızın önüne geçilmiş oluyor. Acilen personel dağılım cetvellerinin her hekime bir ağız diş sağlığı teknikeri ya da bir klinik yardımcısı düzenlenecek şekilde yapılmasını sendikamız olarak İl Sağlık Müdürlüğümüzden ve idarecilerimizden talep ediyoruz.

PROTEZ LABORATUVARI SORUNLU

İzmir özelinde ADSM ve ADSH'ların diğer önemli bir problemi protez laboratuvarıyla yaşadığımız sorunlar. Hiçbir şekilde çözülmeyen çözüm ulaştırılmayan süregelen bir sıkıntı bu. Maalesef istediğimiz kalitede işler yapabilmeye, hastalarımıza gönül rahatlığıyla teslim edebileceğimiz protezler yapmamıza engel olan bir sistem var önümüzde. Bu laboratuvarların ihaleleri kazanırken, sunduğu şartları sağlayıp sağlamadıklarının bu şartları devam ettirip ettirmediklerini, idarecilerinizle ve müdürlük tarafından daha sık denetlenmelerinin ve daha ciddi denetlenmelerin yapılmasını istiyoruz. Biz diş hekimleri olarak hastalarımıza hem onların estetik ve fonksiyon beklentilerini karşılayan hem bizim öğrendiğimiz şekilde ideal protezler yapıp, ideal protezler teslim edebilmek istiyoruz. Bunun için de il sağlık müdürlüğünde şöyle bir tavsiyemiz var sendika olarak. Buna ihale yönetmeliği müsaade etmese de, gerekirse bakanlık tarafından yönetmelik değiştirilerek, protez laboratuvarı ihale sonuçlarının en az iki ya da üç firmaya verilerek firmalar arası rekabetin vekillerin istediği firmayla çalışma hakkının verilmesiyle Kalitenin arttırılabileceğini, bu şekilde daha düzgün işler ortaya koyabileceğimizi düşünüyoruz.

"DİŞ HEKİMLERİNİN SORUNLARINI GÖR MEMİŞOĞLU"

Sağlık Bakanı Memişoğlu'na seslenen Şiren, "Diş hekimlerinin sorunlarını gör Memişoğlu. Diş hekimlerinin ne hale düştüğüne bak Memişoğlu. Artık biz diş hekimlerinin seslerini duy Memişoğlu" ifaderini kullandı.