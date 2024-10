Kaliforniya Polisi'nden Terminator müzikli Cybertruck tanıtımı

Kaliforniya'nın Irvine şehrindeki polis departmanı, yeni Tesla Cybertruck’ını tanıtmak için bir tanıtım videosu yayınladı. Videonun, beklendiği gibi tuhaf olduğu kadar, beklenmedik detaylarla dolu olduğu görüldü. Öncelikle, yeni Cybertruck’ın devriye aracı olarak kullanılmayacağı, yalnızca D.A.R.E. (Uyuşturucuya Karşı Eğitim) programı kapsamında kullanılacağı belirtildi. Ayrıca tanıtım videosunda Terminator film müziklerinin kullanılması, dikkat çeken başka bir unsur oldu. Irvine Polis Departmanı, "Ülkemizdeki ilk polis Tesla Cybertruck’ını tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

