Kaliforniya Polisi'nden Terminator müzikli Cybertruck tanıtımı

Kaliforniya'nın Irvine şehrindeki polis departmanı, yeni Tesla Cybertruck’ını tanıtmak için bir tanıtım videosu yayınladı. Videonun, beklendiği gibi tuhaf olduğu kadar, beklenmedik detaylarla dolu olduğu görüldü. Öncelikle, yeni Cybertruck’ın devriye aracı olarak kullanılmayacağı, yalnızca D.A.R.E. (Uyuşturucuya Karşı Eğitim) programı kapsamında kullanılacağı belirtildi. Ayrıca tanıtım videosunda Terminator film müziklerinin kullanılması, dikkat çeken başka bir unsur oldu. Irvine Polis Departmanı, "Ülkemizdeki ilk polis Tesla Cybertruck’ını tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

NEWS: The Irvine, California Police Department has unveiled the world’s first in-duty police @Tesla Cybertruck.



It will be a part of the department's Drug Abuse Resistance Education (DARE) unit, and can respond to emergencies and assist the community when needed.



The truck was… pic.twitter.com/xjgUOa0bqH — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 8, 2024

D.A.R.E. PROGRAMINA DESTEK

Irvine Polis Departmanı, yeni Cybertruck’ın, topluluk hizmetleri ve D.A.R.E. programı için destek sağlayacağını vurguladı. Araç, acil durumlara müdahale edebilse de, asıl görevi devriye hizmetleri değil. D.A.R.E. programı, 1983 yılında kuruldu ve günümüzde okullarda sıkça uygulanmasa da, bazı çocuklara hala etkisiz uyuşturucu karşıtı mesajlar verilmeye devam ediliyor. Departman, "D.A.R.E. programı, 30 yılı aşkın süredir dikkat çekici araçlarla yürütülmektedir ve bu, öğrencilerde heyecan yaratmaktadır" dedi.

TERMİNATOR MÜZİKLERİ VE ELEŞTİRİLER

Tanıtım videosunun, Terminator film müzikleriyle desteklenmesi, bazı eleştirmenler tarafından olumsuz karşılandı. Özellikle Terminator serisinin kötü karakterinin bir polis kılığına girdiği hatırlatıldı. Filmlerin aslında polislerin insanlığı kaybetmesini eleştirdiği ve makinelerle insanlık arasındaki ilişkileri sorguladığı ifade edildi. James Cameron'un, "Terminator filmleri, gelecekteki makineler tarafından insan ırkının yok edilmesiyle ilgili değil, insanlığımızı kaybetmemizle ilgilidir" açıklaması, bu tartışmayı daha da alevlendirdi. Irvine Polis Departmanı, Cybertruck ile toplulukla daha iyi bağlantı kurmayı ve pozitif diyaloglar başlatmayı amaçladığını belirtti. Önümüzdeki haftalarda düzenlenecek etkinliklerle halkın, bu aracı görmesi ve polis memurlarıyla tanışması sağlanacak.