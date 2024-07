Karsu sevenleriyle buluştu

Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluğun 100. yılı şerefine gerçekleştirilen etkinlikte, Karsu dinleyicilere "Money", "Do You Want It" ve "Senle Ben Hep Yan Yan"a gibi hit parçalarının yer aldığı geniş bir repertuar sunarak büyük beğeni topladı.

Ankara'da ilk kez sahne almanın heyecanını yaşadığını belirten Karsu, "İlk kez konserime gelenler kimler?" sorusuna seyircilerden gelen yoğun ilgiyi görünce duygulandığını ifade etti.

Konser sırasında Karsu'ya çiçek takdim eden isimler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands yer aldı. Karsu, sık sık kendisine nişanlısı ile özel bir şarkısının olup olmadığı sorulduğunu aktararak, Hatay'da iki yıl önce evlilik teklifi aldığı sırada çalan şarkıyı hatırladığını ve bu şarkıyı araştırarak bulduğunu belirtti. Bu nedenle, İlhan Şeşen'in "Sen Benim Şarkılarımsın" isimli parçasını konserinde özel olarak seslendirdi.

Şarkının sonunda nişanlısı Mike Schrama sahneye çıkarak Karsu'ya duygu dolu bir sarılmada bulundu. Ankara'daki müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, yaklaşık iki saat süren etkileyici bir performansla sona erdi.