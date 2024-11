Kayak tutkunlarını sevindirecek haber

Samsun'a 80, ilçeye ise 7 kilometre uzaklıktaki Akdağ Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları kapsamında bin 500 metre uzunluğunda 16 direkli ve 84 sandalyeli telesiyejin ve pistlerin bakım ve onarım çalışmaları Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Telesiyej 40 saatlik test aşamasını da başarıyla geçti. Pist ve telesiyejin yanı sıra tesislerin de sezon için hazır olduğu Akdağ Kayak Merkezi yeni sezonun açılışı için gün sayıyor. Sezonun 15 Aralık'ta başlaması öngörülürken karın daha erken yağması ve istenilen kalınlığa ulaşması durumunda açılış takvimi de öne çekilecek. Pistleri ve çeşitli kayak olanaklarıyla bölgedeki en gözde tatil noktalarından biri olan merkez, her kış olduğu gibi bu yıl da binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak.

"KAYAKSEVERLERİ BEKLİYORUZ"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bölgemiz ve şehrimiz için önemli bir lokasyon olan doğal güzelliği ve kayak imkanıyla dikkat çeken Akdağ Kayak Merkezi'nde sezon için her şey hazır. Kar yağışını bekliyoruz. Kar kalınlığının gerekli düzeye ulaşması ile sezon başlayacak. Tüm kayakseverleri bu muhteşem doğayı görmeye ve kayak yapmaya şehrimize davet ediyorum" dedi.

"HEDEF 12 AY TURİZM"

Turizmin her alanında önde bir şehir olmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Doğan, "Samsun'umuz yazın ayrı kışın ayrı güzellikleri barındırıyor. Biz şehrimizde her mevsim turizmin aktif ve yoğun olması gerektiğine inanıyoruz. Samsun'da hedefimiz tüm turizm destinasyonlarında 12 ay turizm. Kış turizmi dendiğinde de akla Samsun gelsin Akdağ Kayak Merkezi gelsin istiyor, bu doğrultuda çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bizim odağımız her zaman Samsun, her zaman Samsun'umuzun güzellikleri, değerleri. Bu noktada üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle Samsun'umuzun değerlerini daha ileri taşımayı, bu güzellikleri herkese tanıtmayı gaye ediniyoruz. Odağımız Samsun'umuzdan ayrılmasın" diye konuştu.