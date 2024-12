Kızıldeniz Film Festivali başladı

Orta Doğu'nun en hızlı büyüyen film festivallerinden biri olan Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali, Perşembe günü Suudi Arabistan'da başladı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festival, 81 ülkeden 120'den fazla filmi Cidde'nin tarihi Al-Balad bölgesinde sinemaseverlerle buluşturuyor.

Festival, dünya prömiyerleri ve uluslararası başarıya imza atmış filmlerle dikkat çekiyor. 2021'deki açılışından bu yana önemli küresel yetenekleri ağırlayan Kızıldeniz Festivali, bu yıl da Oscar ödüllü Viola Davis ve Spike Lee'nin yanı sıra Bollywood yıldızları Aamir Khan ve Ranbir Kapoor'u konuk ediyor. Bu isimlerle festival, uluslararası film camiasındaki itibarını daha da pekiştiriyor.

Festival, Mısırlı yönetmen Karim Shenawy'nin "The Tale of Daye’s Family" adlı dramayla açıldı. Film, Nubiyeli bir çocuğun "The Voice" yarışmasına katılmak için çıktığı tehlikeli yolculuğu anlatıyor. Shenawy, açılış gecesinde yaptığı açıklamada, “Bu film, birçok kişinin çabaları sayesinde var oldu. Onlar da burada ve film bizim filmimiz gibi hissediyorlar. Bu, Mısır ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliğini ve değerli sinemayı ortaya koymak için önemli bir örnek” dedi.

Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali, bu yılki gösterimleriyle Orta Doğu sinemasının gücünü ve küresel kültürler arası iş birliğini gözler önüne seriyor. Film severlerin, bu eşsiz etkinlikte sadece bölgesel değil, aynı zamanda küresel sinema alanındaki en dikkat çekici yapımlarına da tanık olması bekleniyor.