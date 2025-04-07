Günde 7 tane yemek böbrek, beyin ve karaciğeri yeniliyor. Alanya'da hasadı başladı

Türkiye'nin birçok yerinde yenidünya olarak bilinen ancak Alanya'da muşmula olarak tanınan malta eriği hasadı Alanya'da başladı. Zorlu şartlar altında ağaçlardan toplanan tropikal meyveler tüketicilerin sofralarına ulaşmak için büyük emekle hazırlanıyor. Önce toplanan meyveler üreticiler tarafından paketleniyor.

Ardından büyük emekle paketlenen meyveler Alanya hal pazarına, ardından ise Türkiye iç piyasasına ve Dünya'ya ihracatı yapılıyor. Alanya'da 5 dönüm arazide muşmula meyvesi üretimi yapan Muzaffer Yıldız ''Muşmula hasadına 1 ay önce başladık. Devam ediyoruz. Kilogram fiyatını 100-150 TL'den hale gönderiyoruz'' dedi.

Ailesine ve ev ekonomisine katkı sağlamak için muşmula hasadına yardım eden Mehmet Yıldız, "Bu işi 7 yaşından bu yana yapıyorum. Bazı beldelerde yeni dünya bizim buralarda muşmula olarak geçer. 2-3 haftadır hasadımıza başladık. 1 ay hasat sürer. Muşmulaları hale gönderiyoruz. Bazı toplayıcılar ürünlere çatlak mal katınca piyasayı zedeliyor. Ama şimdilik para kazanıyoruz'' ifadelerini kullandı.

İŞÇİLİK MALİYETİ YÜKSEK

Alanya'da hal pazarında işletme sahibi olan aynı zamanda Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, "Alanya'da malta eriği dediğimiz coğrafi ürünümüzün hasadına başlamış bulunmaktayız. Şu an turfanda olarak başladık. Direnç yönünden insan sağlığına faydalı, üretimi gün geçtikçe düşen bir ürünümüz. Sarı renkte olan malta eriği sadece Alanya'da var. Üretimin azalmasının sebebi işçilik maliyetleri yüksek. Ondan dolayı gün geçtikçe azalıyor" dedi.

Alanya'da muşmula meyvesinin azalmasından dolayı var olan üreticilerin hasada ve üretime devam etmesi gerektiğini vurgulan Sevilgen, "Malta Eriği çeşitlilik açısından iyi bir ürünümüz. Biz üreticilerimiz bunu bırakmalarını istemiyoruz. Buradan az kalmış üreticilerimize haşatına üretimine devam etmelerini istiyoruz'' dedi.

YARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Muşmula, kalsiyum, demir, fosfor ve potasyum gibi minerallerin yanı sıra C vitamini (askorbik asit) açısından da zengin bir meyve. Bu içeriği sayesinde vücudun genel sağlığını destekliyor, bağışıklığı güçlendiriyor ve antioksidan etkisiyle toksinlerden arınmaya yardımcı oluyor. Serinletici bir yapısı olduğu için özellikle sıcak havalarda ferahlık veriyor.

Ayrıca diyabet hastaları için de önerilen bir meyve olması dikkat çekici; kan şekerini dengeleyici etkisi olduğu düşünülüyor. Muşmula yapraklarının ise karaciğeri temizleyici ve koruyucu bir rolü var, hatta çay olarak tüketildiğinde sakinleştirici bir etki bile sağlayabiliyor. Depresyona iyi gelmesi, mide bulantısını hafifletmesi ve cilt sağlığını desteklemesi de cabası.

Kilo vermek isteyenler için ise bağırsak hareketlerini hızlandırarak metabolizmayı desteklediği söyleniyor. Özellikle muşmula çayı bu amaçla popüler bir seçenek. Günde 7 tane tüketildiğinde ise beyin, böbrek ve karaciğer gibi önemli organları yenilediği belirtiliyor ki bu oldukça etkileyici bir iddia!