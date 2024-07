Kütahya’daki gayrimenkul dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama

Dört gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 45 ev satış sözleşmesi, banka dekontları, 14 tapu, 2 tabanca, çelik kasa ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin, toplamda 154 milyon liralık satış gerçekleştirdiği ve 38 kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden H.E. ve M.E. tutuklanırken, M.E., M.Ö., M.Ö.Y., E.İ.K. ve Ö.V.Ç. adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.