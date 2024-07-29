Kütahya’daki gayrimenkul dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama

Kaynak: İHA
Kütahya’daki gayrimenkul dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama

Kütahya’da hayali daire satarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Dört gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 45 ev satış sözleşmesi, banka dekontları, 14 tapu, 2 tabanca, çelik kasa ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin, toplamda 154 milyon liralık satış gerçekleştirdiği ve 38 kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden H.E. ve M.E. tutuklanırken, M.E., M.Ö., M.Ö.Y., E.İ.K. ve Ö.V.Ç. adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Son Haberler
Emniyet şeridinde otomobilden inen sürücüye tır çarptı Yerel Haberler
Emniyet şeridinde otomobilden inen sürücüye tır çarptı
Trump'a düzenlenen suikast girişimindeki büyük ihmal ortaya çıktı Dünya
Trump'a düzenlenen suikast girişimindeki büyük ihmal ortaya çıktı
Galatasaray önce sözleşmesini uzattı sonra yolladı Spor
Galatasaray önce sözleşmesini uzattı sonra yolladı
Yaktın bizi Zehra Güneş Spor
Yaktın bizi Zehra Güneş
Düşük faizli konut kredisine kimler başvurabilir. Piyasada yüzde 1.20 faizli kredi hareketliliği Ekonomi
Düşük faizli konut kredisine kimler başvurabilir. Piyasada yüzde 1.20 faizli kredi hareketliliği
Emniyet şeridinde otomobilden inen sürücüye tır çarptı Gündem
Emniyet şeridinde otomobilden inen sürücüye tır çarptı