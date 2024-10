Lebron James isyan etti: Biri bana bunu açıklasın

Los Angeles Lakers forması giyen Lebon James NBA’deki 22. Sezonuna hazırlanıyor. İlerleyen yaşına rağmen takımına liderlik etmek için çalışmaya devam eden efsane oyuncu aynı zamanda oğlu ile aynı takımda sahaya çıkan ilk basketbolcu oldu. 39 yaşındaki oyuncunun kariyerine ne zaman noktayı koyacağı merakla beklenirken yaptığı bir paylaşım oldukça dikkat çekti.

Tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hazırlık maçı için neden Milwaukee’ye uçmak zorunda olduklarını sorguladı.

Yıldız basketbolcunun yaptığı paylaşıma binlerce yorum geldi. Yorumlarda, Lebron’un aldığı yüksek ücrete dikkat çekilirken, “Milwaukee’ye araba ile gitmek 29 saat. O yüzden uçakla gidiyorsunuzdur” şeklinde esprili yorumlar yapıldı. Lebron’a gelen tepkilerde deplasman yolculuklarının da işinin bir parçası olduğu belirtildi.

Can someone please explain to me why we’re getting on a ✈️ and heading to Milwaukee for 1 pre-season game!?!?