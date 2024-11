Maccabi Tel Aviv maçında seyirci olacak mı? Beşiktaş’tan açıklama geldi

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, RAMS Başakşehir'le 0-0 berabere kaldıkları maçın hakemi Turgut Doman'a tepki gösterdi.



Radyo Gol'e konuşan Mete Vardar, karşılaşmanın son anlarında penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili olarak "Sadece son dakikadaki penaltı pozisyonu değil, hakemin son 15 dakikadaki bütün kararları tersti. Bu maç berabere bitsin diye elinden gelen bütün imkanları kullandı. Son dakikada sen penaltıyı çal, VAR'dan dönsün" ifadelerini kullandı.

"İBRAHİM HACIOSMANOĞLU İLE HER ZAMAN GÖRÜŞEBİLİYORUZ"



Vardar, "TFF ile görüşecek misiniz?" sorusu üzerine "Her zaman görüşüyoruz TFF ile. İbrahim Bey ile her zaman görüşülebiliyor. Bununla ilgili muhakkak başkanımız bizi toplayacaktır, bu konuyla ilgili çalışma yapılacaktır." yanıtını verdi.



"MACCABI MAÇININ YERİ EN GEÇ YARIN BELLİ OLACAK"



Mete Vardar, Maccabi Tel Aviv ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçının yerinin bugün ya da yarın belli olacağını belirterek, "En geç yarın belli olacak. Macaristan, Almanya olacak. Seyircili olup olmama durumu da var, onunla ilgili girişimleri yaptık." diye konuştu.