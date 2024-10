MLS kulüp ve futbolculara ceza yağdırdı

MLS Disiplin Komitesi, 2024 sezonunun 38. maç günü öncesinde bazı cezalar açıkladı. Cezalar, çeşitli kural ihlalleri nedeniyle takımlar ve oyunculara yönelik yaptırımları içeriyor.

BRAYAN VERA'YA PARA CEZASI VE MEN CEZASI

Real Salt Lake defans oyuncusu Brayan Vera, 2 Ekim’de Minnesota United FC’ye karşı oynanan maçın 90. dakikasında sahayı zamanında terk etmediği için MLS Disiplin Komitesi tarafından açıklanmayan bir miktarda para cezasına çarptırıldı. Vera, bu davranışı nedeniyle saha dışına çıkması gereken süreyi ihlal etti. Ayrıca, maçın 89. dakikasında yaşanan kitlesel tartışma nedeniyle Vera, Minnesota United defans oyuncusu Carlos Harvey ile birlikte tartışmayı başlattığı veya tırmandırdığı gerekçesiyle de para cezası aldı.

Komite, Vera'ya ek olarak, spitting (tükürme) suçlamasıyla iki maçlık men cezası daha verdi. Vera, 5 Ekim’de San Jose Earthquakes’e karşı oynanan maçta kırmızı kart cezasını çekti ve 19 Ekim’de Vancouver Whitecaps FC’ye karşı oynanacak maçın yanı sıra, Audi 2024 MLS Kupası Playoffları’nın ilk maçında da sahada olmayacak.

Here’s the video MLS linked for the spitting suspension pic.twitter.com/ZRI3waSfok — Caleb Turner (@calebturner23) October 9, 2024

SALT LAKE VE MİNNESOTA UNİTED'A TOPLU CEZALAR

Real Salt Lake ve Minnesota United FC, 2 Ekim'deki maçlarının 89. dakikasında meydana gelen kitlesel tartışmaya katıldıkları için MLS'nin Toplu Karışıklık Politikasını ihlal etti. Bu, Real Salt Lake’in sezon içindeki üçüncü ihlali olduğu için, kulüp ve baş antrenör Pablo Mastroeni’ye açıklanmayan bir miktarda para cezası verildi. Minnesota United ise bu sezon ikinci kez aynı politikayı ihlal ettiğinden, kulüp ve baş antrenör Eric Ramsay de para cezası aldı. Bu olay, sahadaki oyuncular arasındaki gerginliği daha da artırdı ve disiplin cezalarına neden oldu.

DYLAN NEALİS PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

New York Red Bulls defans oyuncusu Dylan Nealis, 5 Ekim’de Atlanta United’a karşı oynanan maçın 66. dakikasında sahayı zamanında terk etmediği için MLS Disiplin Komitesi tarafından para cezası aldı. Nealis, hakemin kararı üzerine oyundan çıkması gerektiği anda yavaş hareket ederek kuralları ihlal etti.

ATLANTA UNİTED VE NEW YORK RED BULLS OYUNCULARI PARA CEZASI ALDI

5 Ekim’de Atlanta United ile New York Red Bulls arasında oynanan maçın 69. dakikasında yaşanan kitlesel tartışma sonucunda her iki takımın da Toplu Karışıklık Politikasını ihlal ettiği tespit edildi. Her iki takım için de bu sezon ilk kez meydana gelen bu ihlal nedeniyle, Atlanta United geçici baş antrenörü Robert Valentino ve New York Red Bulls baş antrenörü Sandro Schwarz’a resmi uyarı verildi. Olayda gerginliği artıran Atlanta United orta saha oyuncusu Bartosz Slisz’e de para cezası verildi.

MARK DELGADO'YA CEZA

LA Galaxy orta saha oyuncusu Mark Delgado, 5 Ekim’de Austin FC’ye karşı oynanan maçın 60. dakikasında yaptığı ciddi faul nedeniyle bir maç men cezası aldı ve ayrıca açıklanmayan bir miktarda para cezasına çarptırıldı. Delgado, bu cezasını 19 Ekim’de Houston Dynamo FC’ye karşı oynanacak maçta çekecek.

GUİLHERME BİRO'YA PARA CEZASI

Austin FC defans oyuncusu Guilherme Biro, 5 Ekim’de LA Galaxy’ye karşı oynanan maçın 90. dakikasında sahayı zamanında ve düzenli bir şekilde terk etmediği için MLS Disiplin Komitesi tarafından para cezasına çarptırıldı. Biro’nun bu davranışı, disiplin komitesinin cezai işlem yapmasına yol açtı.

LA GALAXY VE AUSTİN FC'YE TOPLU CEZA

LA Galaxy ve Austin FC, 5 Ekim’de oynanan maçlarının 60. ve 90. dakikalarında yaşanan kitlesel tartışmalar nedeniyle Toplu Karışıklık Politikasını ihlal etti. LA Galaxy, sezonun ikinci ihlali nedeniyle kulüp ve baş antrenör Greg Vanney’e para cezası aldı. Austin FC ise bu sezon üçüncü kez aynı politikayı ihlal ettiği için kulüp de para cezası aldı.

Kitlesel tartışmaya katılan oyuncular arasında LA Galaxy’den kaleci Novak Micovic, defans oyuncuları Eriq Zavaleta, Mauricio Cuevas, Jalen Neal ve forvet Gabriel Pec, Austin FC’den ise orta saha oyuncuları Jhojan Valencia ve Dani Pereira ile forvet Jader Obrian yer aldı. Bu oyuncuların, tartışma sırasında sahaya girip gerginliği artırdıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırıldıkları açıklandı.

Bu cezalar, MLS Disiplin Komitesi’nin sezonun sonuna yaklaşırken kural ihlallerine karşı ne kadar katı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ligin fair-play ruhunu koruma çabaları, bu tür yaptırımların gerekliliğini ortaya koyuyor.