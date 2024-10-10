MotoGP'de motor dondurma kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MotoGP'de motor dondurma kararı

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM), MotoGP dünya şampiyonasında 2025 yılından itibaren iki yıllık motor dondurma kararı aldığını açıkladı. Bu uygulama, üreticilerin yeni düzenlemelere hazırlanabilmesi için mevcut motorları kullanmalarına olanak tanıyacak. Dondurma, maliyetleri kontrol altına almak ve eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Honda ve Yamaha, dondurmadan muaf olacak.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM), MotoGP dünya şampiyonasında 2025 sezonundan itibaren iki yıllık motor geliştirme dondurma kararı aldığını duyurdu. Bu karar, 2027'de geçerli olacak yeni düzenlemelere hazırlık amacıyla alındı. Böylece, üreticilerin motor geliştirmeye yatırım yapmadan yeni düzenlemelere uygun motosikletler hazırlamalarına olanak tanınmış olacak.

Mevcut kurallara göre, üreticiler her sezonun ilk Grand Prix'sinden önce tamamen yeni motorlar sunabiliyordu. Bu motorlar mühürleniyor ve yıl boyunca değiştirilemez hale geliyordu. Ancak artık tüm üreticilerin oy birliğiyle kabul ettiği bu dondurma kararıyla birlikte, her takımın 2025 Tayland Grand Prix'sinde (gelecek yılın takvimindeki ilk yarış) sunduğu örnek motor, tüm sezon boyunca kullanacakları motorlarla aynı olacak. Her takım, yılda sekiz motorla sınırlı kalacak.

Dondurmadan muaf olacak iki üretici ise, şu anda kısıtlamalara tabi olan Honda ve Yamaha olacak. Bu üreticilerin durumu, bu sezonun son birkaç yarışındaki performanslarına bağlı olarak değişebilir. Hem fabrika hem de özel takımlar, 2027 yılına kadar bu dondurma kapsamına girecek. 2027’de mevcut 1000cc motor formülünün 850cc’ye düşmesi planlanıyor. Bu değişiklikle birlikte aerodinamik unsurlar ve diğer cihazlar üzerinde de önemli kısıtlamalar getirilecek.

FIM, dondurmanın amacının maliyetleri kontrol altına almak ve yeni düzenlemelere geçişte eşitliği sağlamak olduğunu belirtti. Dondurmanın, güvenlik veya güvenilirlik için değişikliklere izin verileceği ancak performans artışı sağlanamayacağı vurgulandı. Bu tür önlemler, daha önce pandemi döneminde de uygulanmıştı.

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