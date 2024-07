Motosiklet hırsızları yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezdeki Kayalık, İmamağa ve Siteler Mahallelerinde üç ayrı motosiklet hırsızlığı olayı yaşandı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis, hırsızlık olaylarının güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarını tek tek inceleyerek olayı gerçekleştiren şahısları tespit etmeye çalıştı.



Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis ekipleri, M.Y., Ş.A. ve M.P. isimli şahısların hırsızlık olaylarına karıştığını belirledi. Polis, M.Y. ve Ş.A. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. M.P. isimli şahsı yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y. ve Ş.A., Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.