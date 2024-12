Olimpiyat madalyalı güreşçi tutuklandı

Zurab Datunaşvili, 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda Sırbistan adına bronz madalya kazanan ünlü güreşçi, Çarşamba günü Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te tutuklandı. Gürcistan hükümetinin Avrupa Birliği’ne katılım sürecini askıya alma kararıyla başlayan kitlesel protestolarda yer alan Datunaşvili’nin gözaltına alınması, ülke içindeki ve dışındaki insan hakları savunucuları tarafından eleştirildi.

PROTESTOLARIN ARKA PLANI

Gürcistan’da Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin askıya alınması, halk arasında büyük bir tepkiyle karşılandı. Karara itiraz eden binlerce kişi sokaklara döküldü ve bu süreçte muhalif liderlerin ön saflarda yer alması dikkat çekti. Bu isimlerden biri de hem güreş dünyasında hem de ülkede tanınan bir figür olan Zurab Datunaşvili’ydi.

Russian Dream regime Titushky attacked us at Courtyard Marriott after the opposition meeting this evening. They assaulted and detained Zura Datunashvili, Coalition 4 Change member, Ahali party political council member, and European and World wrestling champion. #GeorgiaProtests pic.twitter.com/81a6SAlKMu