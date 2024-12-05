Olimpiyat madalyalı güreşçi tutuklandı

Zurab Datunaşvili, 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda Sırbistan adına bronz madalya kazanan ünlü güreşçi, Çarşamba günü Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te tutuklandı. Gürcistan hükümetinin Avrupa Birliği’ne katılım sürecini askıya alma kararıyla başlayan kitlesel protestolarda yer alan Datunaşvili’nin gözaltına alınması, ülke içindeki ve dışındaki insan hakları savunucuları tarafından eleştirildi.

PROTESTOLARIN ARKA PLANI

Gürcistan’da Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin askıya alınması, halk arasında büyük bir tepkiyle karşılandı. Karara itiraz eden binlerce kişi sokaklara döküldü ve bu süreçte muhalif liderlerin ön saflarda yer alması dikkat çekti. Bu isimlerden biri de hem güreş dünyasında hem de ülkede tanınan bir figür olan Zurab Datunaşvili’ydi.

Russian Dream regime Titushky attacked us at Courtyard Marriott after the opposition meeting this evening. They assaulted and detained Zura Datunashvili, Coalition 4 Change member, Ahali party political council member, and European and World wrestling champion. #GeorgiaProtests pic.twitter.com/81a6SAlKMu — Coalition 4 Change ???????????????? (@CoalitionGEO) December 4, 2024

OLAYLARIN SEYRİ

Güvenlik güçleri protestoculara müdahalede bulunurken, muhalif liderlerin tutuklanması ülkede tansiyonu yükseltti. Datunaşvili, kitlesel protestolara liderlik ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan isimlerden biri oldu. Ünlü güreşçinin avukatı, müvekkilinin gözaltında darp edildiğini iddia etti. Avukatın açıklamalarına göre, Datunaşvili fiziksel şiddet gördü ve durumunun kötüleşmemesi için acilen tıbbi yardım alması gerekiyor.

Protestolar sırasında güvenlik güçleri ve göstericiler arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Protestocular polis güçlerine havai fişek ve taşlarla saldırırken, polis ise buna su topu ve biber gazıyla karşılık verdi. Çatışmalarda en az 15 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

SİYASİ YANSIMALAR

Gözaltılar yalnızca Datunaşvili ile sınırlı kalmadı. Gürcistan polisi, muhalefet partilerinin ofislerine baskın düzenleyerek yedi kişiyi daha tutukladı. Yetkililer, bu kişileri “şiddet organizasyonu” ile suçladı ve bu suçlamanın dokuz yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanabileceği bildirildi.

Datunaşvili’nin tutuklanması, Gürcistan’daki mevcut hükümetin otoriterleşme eğilimlerinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. İnsan hakları savunucuları, bu tutuklamaların demokratik değerlerle bağdaşmadığını ve hükümetin muhalif sesleri susturma çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

ULUSLARARASI TEPKİLER

Zurab Datunaşvili’nin tutuklanması, yalnızca Gürcistan’da değil, uluslararası alanda da geniş yankı uyandırdı. Avrupa Birliği yetkilileri ve insan hakları örgütleri, Gürcistan hükümetine itidal çağrısında bulundu. Avrupa Konseyi temsilcileri, muhalif liderlerin tutuklanmasının Avrupa Birliği değerleriyle çeliştiğini belirtti.

Sırbistan Olimpiyat Komitesi, Datunaşvili’nin tutuklanmasıyla ilgili endişelerini dile getirerek, spor dünyasından bir figürün siyasi çatışmalara kurban edilmemesi gerektiğini vurguladı.