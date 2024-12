Onimusha efsanesi geri dönüyor

Onimusha serisinin hayranları için büyük bir bekleyiş sona ermek üzere. Capcom, The Game Awards 2024 etkinliğinde Onimusha: Way of the Sword’u resmi olarak duyurdu. Kyoto’nun Edo dönemi atmosferinde geçen bu aksiyon dolu macerada, oyuncular "Malice" adı verilen kötücül bir güce karşı savaşacaklar. Bu güç, serinin klasik düşmanları olan Genma’ların şehri ele geçirmesine yol açmış durumda.

YENİLİKÇİ OYNANIŞ VE GÖRSELLER

Onimusha: Way of the Sword, serinin eski oyunlarından farklı olarak sabit kamera açısını terk ediyor ve tamamen 3D, aksiyon odaklı bir oynanış sunuyor. Oyunun tanıtım fragmanında yalnızca standart bir kılıç gösterilmiş olsa da, önceki oyunlardan alışık olduğumuz çeşitli silah seçeneklerinin geri dönmesi bekleniyor. Grafikler ve atmosfer, oyuncuları Kyoto’nun tarih kokan sokaklarına götürmeyi vaat ediyor.

ÇIKIŞ TARİHİ VE PLATFORMLAR

Capcom, oyunun 2026 yılında çıkacağını doğruladı ancak kesin bir tarih henüz açıklanmadı. Onimusha: Way of the Sword, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformları için satışa sunulacak.

FRAGMAN VE ÖN SİPARİŞ DETAYLARI

Oyunun ilk fragmanı, bir samurayın Oni Gauntlet’i kullanarak Genma’lara karşı savaştığını gösteriyor. Yeni ana karakter hakkında fazla bilgi verilmemiş olsa da, onun kişisel bir savaş sebebi aradığı belirtiliyor. Henüz ön siparişe açılmayan oyun için oyuncular, Capcom’un resmi duyurularını takip edebilir ve oyunu dilek listelerine ekleyebilirler.

Onimusha: Way of the Sword, hem nostaljik bir yolculuk yapmak isteyen eski hayranlar hem de seriye yeni başlayacak oyuncular için heyecan verici bir deneyim vaat ediyor.