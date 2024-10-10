Pamela Anderson içini döktü

Düzenleme: Hande Karacan
Pamela Anderson içini döktü

Pamela Anderson, 57 yaşında depresyon döneminin ardından kendini daha iyi hissettiğini ve sahnede olmanın mutluluğunu yaşıyor.

57 yaşındaki ünlü aktris Pamela Anderson, yıllarca süren depresyon sürecinin ardından bulunduğu yerden dolayı minnettarlığını dile getirdi. Anderson, "Bir gün sahnede olacağımı ve böyle bir ödül alacağımı asla düşünmemiştim," diyerek mutluluğunu ifade etti. "Sadece çalışmaya devam etmek istiyorum. Daha fazlasını yapmak için heyecanlıyım," diye ekledi.

ZORLU DÖNEMLER

Anderson, NBC'nin ünlü dizisi "Baywatch"ta (Rannavalve) 1989-2001 yılları arasında geçirdiği 11 sezonun ardından yaşadığı ruh sağlığı sorunları hakkında da konuştu. "O döneme baktığımda, sanki 'Baywatch'tan Broadway'e geçiş yaptım," açıklamasında bulundu. "Arada neler olduğunu bilmiyorum, her şey çok bulanık. Şu anda burada olduğum için mutluyum çünkü yaklaşık iki on yıldır depresyonla mücadele ediyorum," dedi.

YENİ FİLM PROJESİ

Anderson, "The Last Showgirl" filminin galasına katıldı. Film, başrolünü üstlendiği ve ellili yaşlarındaki bir eğlencenin, 30 yıllık bir gösteriden sonra aniden sona ermesini konu alıyor. Anderson, bu projede yer almanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Pamela Anderson kimdir?Pamela Anderson kimdir?

"KENDİME GÜVENİM GERİ DÖNDÜ"

"Anderson, her zaman daha fazlasını yapabileceğini bildiğini ifade etti. "Pop kültürünün bir parçası olmak harika, ama bu hem bir nimet hem de bir lanet. İnsanlar seni mayo nedeniyle seviyor. Uzun bir zaman aldı ama buradayım," dedi. Rolüyle ilgili duygularını dile getiren Anderson, "Eğer bu hayata sahip olmasaydım, 'The Last Showgirl' filmindeki karakteri oynayamazdım," diye ekledi.

TECRÜBELERİN GÜCÜ

Anderson, geçmişte yaşadığı sorunları ve zorlukları avantaja dönüştürebildiği için kendini şanslı hissettiğini belirtti. "Çalışmaya devam edebilmek ve yaşadıklarımı kullanabilmek, beni gerçekten kutsanmış hissettiriyor," diyerek gelecekteki projeleri için umutlu olduğunu gösterdi.

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