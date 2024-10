Rafael Nadal tenisi bırakıyor. Resmen açıkladı

Efsane İspanyol tenisçi Rafael Nadal profesyonel tenis kariyerine son noktayı koydu. Nadal,İ sosyal medya hesabından paylaştığı videoda tenis kariyerine son noktayı koyduğunu söyledi. Özellikle son 2 yılın sakatlıklar nedeniyle çok zor geçtiğini belirten İspanyol tenisçi, tenisi bırakma kararını çok zor aldığını söyledi.

Nadal, Davis kupasının kariyerindeki son turnuva olacağının altını çizerek 2004 yılında ilk kez kazandığı Davis Kupası’na dikkat çekti. Nadal’ın son defa kortta olacağı Davis Kupası kasım ayında yapılacak.

Yaşadığı deneyimlerden ötürü çok heyecanlı olduğunu belirten efsane sporcu, özellikle rakiplerine teşekkür ederek Federer ve Djokovic’e teşekkür etti. Nadal, Roger Federer’in son maçında göz yaşlarını tutamamıştı.

38 yaşındaki Rafael Nadal kariyerinde 22 defa Grand Slam zaferi yaşadı. İspanyol tenisçi özellikle toprak kortta oynadığı inanılmaz oyunla biliniyor. Fizik üstünlüğü ve geçilmesi zor savunması ile tanınan İspanyol tenisçi, Roland Garos’u 14 defa kazandı.

Nadal, Roger Federer ve Novak Djokovic ile birlikte tenis tarihinin altın 3’lüsünden biri olarak biliniyor.

Nadal, özellikle son 2 yıldır sakatlıklarla uğraştığı için kortlardan uzak kalmak zorunda kaldı.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi