Ricky Martin Antalya’yı salladı

Konser öncesinde bir konuşma yapan Martin, Türkiye’de sevenleriyle yeniden bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Martin, "Uzun bir aradan sonra Türkiye’de sahne almak benim için çok özel. Bu gece hep birlikte harika vakit geçireceğiz; hem coşkulu anlar yaşanacak hem de romantik bir atmosfer olacak. Şarkılarımın çoğu dünya çapında büyük başarı elde etti ve bunu sizin sayenizde başardık. Her zaman minnettarım. İşte bu benim hikayem, umarım keyif alırsınız. Ben kesinlikle çok eğleneceğim ve sizi seviyorum" şeklinde konuştu.

Konserine en popüler şarkılarından "Maria" ile başlayan Ricky Martin, ardından "Shake Your Bon Bon", "She Bangs", "Nobody Wants to Be Lonely" ve "Livin' la Vida Loca" gibi hitlerini seslendirdi. Yoğun ilgi gören konserde Martin’e 7 kişilik bir dans grubu ve 9 müzisyen eşlik etti.

Yaklaşık iki saat süren konseri "Cup of Life" ile sonlandıran Martin, İstanbul’da tekrar sahne almayı umduğunu belirterek sahneden alkışlarla ayrıldı.