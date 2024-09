Rock Tarihinin En Büyük Skandalı. Kimin eli kimin cebinde

Ünlü müzisyen, eşi Jordyn Blum’u aldattığını ve bu yasak ilişkiden bir çocuğunun olduğunu itiraf etti. Bu itiraf, özellikle yetişkin film sektöründe çalışan Annaliese Nielsen adlı kadınla olan gizli ilişkisinin gün yüzüne çıkmasıyla daha da karmaşık bir hale geldi. Olayın detayları ortaya çıktıkça, Grohl’un çifte hayatı, ihanetleri ve özel hayatındaki çalkantılar daha önce hiç olmadığı kadar mercek altına alınmaya başladı.

Post gazetesinin özel haberine göre, 55 yaşındaki Grohl, 40 yaşındaki Annaliese Nielsen ile uzun yıllardır yakın bir ilişki içerisindeydi. Nielsen’in eski oda arkadaşı Tyler Ammons, bu duruma bizzat tanık olduğunu ve 2018 yılında onları kanepede oldukça yakın bir şekilde gördüğünde hissettiklerinin "çok tuhaf" olduğunu anlattı. Ammons, Grohl’un Nielsen ile olan ilişkisini açıkça fark ettiğini ve o sırada Grohl’un bir ailesi ve çocukları olduğunu bilmenin kendisini oldukça rahatsız ettiğini belirtti. Bu rahatsız edici manzaradan sonra evi terk eden Ammons, Grohl’un evde kaldığı sürenin büyük bir kısmında Nielsen ile birlikte vakit geçirdiğini iddia etti.

Daha da ilginci, Ammons’un açıklamalarına göre, Grohl sadece evde değil, turnelerde de Nielsen ile vakit geçiriyordu. Ammons, 2019 civarında Grohl’un turnelerine Nielsen’i de dahil ettiğini iddia etti. Bu iddialar, Grohl’un evliliği boyunca Nielsen ile olan bağının sadece bir "arkadaşlık" olduğunu savunanların karşısında duruyor.

Nielsen ise Grohl ile olan bağını reddetmiyor ancak The Post'a verdiği demeçte, aralarındaki ilişkinin sadece kısa bir arkadaşlık olduğunu iddia ediyor. Nielsen, "alternatif yetişkin oyuncusu" olarak tanınmasına neden olan, dövmeli modellerin yer aldığı bir internet sitesi olan God’s Girls'ün kurucusu olarak da biliniyor.

Grohl ile ise "arkadaşlarının arkadaşları" aracılığıyla tanıştığını belirtiyor. Ancak Nielsen’in açıklamaları bu kadarla sınırlı değil. Başka bir kaynağa göre, Nielsen, Grohl ile olan ilişkisi hakkında arkadaş çevresinde oldukça övünüyor ve bu durum sıkça gündeme geliyor. Kaynaklardan biri, Nielsen’in "Onunla yıllardır bir ilişkim var, tüm faturalarımı o ödedi," dediğini iddia etti. Hatta bu açıklamaları duyan bazı kişilerin, "Bunu bize neden anlatıyorsun?" diye şaşırdıkları belirtiliyor.

Nielsen’in Grohl ile ilişkisini gözler önüne seren başka bir detay ise Los Angeles’taki gotik kulüp Bar Sinister’da birlikte görüldüklerine dair iddialar. Bu görüntülenme, ikilinin birlikte vakit geçirdiğine dair somut bir kanıt olarak öne çıkıyor. Ancak Nielsen, Grohl’un son aldatma skandalında adı geçen kadın olduğu iddialarını kesin bir dille reddediyor.

Bütün bu söylentiler ve iddialar ortaya dökülürken, Dave Grohl cephesinden beklenen açıklama bu hafta geldi. Ünlü müzisyen, Instagram’da yaptığı bir paylaşımda evliliği dışında bir kız çocuğunun babası olduğunu itiraf etti. Learn to Fly şarkısının solisti, bu yeni çocuğuna sevgi dolu ve destekleyici bir ebeveyn olmayı planladığını ifade etti. Ancak asıl dikkat çeken açıklama, Grohl’un eşi Jordyn Blum ve üç kızına olan bağlılığına dair söyledikleri oldu. Grohl, “Eşimi ve çocuklarımı seviyorum ve onların güvenini yeniden kazanmak ve affını kazanmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum” dedi.

Her ne kadar Grohl, evliliğini kurtarmak için çaba sarf ettiğini belirtse de, boşanma avukatı tuttuğu iddiaları, bu çabaların sonuçsuz kalabileceğine işaret ediyor. Jordyn Blum cephesinde ise sessizlik hâkim. Blum, kocasının itiraflarına veya evliliklerinin geleceğine dair herhangi bir yorum yapmadı. Ancak yakın zamanda alyansını takmadan görüntülenmesi, bu skandalın evliliklerinde büyük bir yaraya yol açtığını düşündürüyor.

Blum’un bu zor zamanlarda en yakın arkadaşlarından biri olan Kate Hudson’a yaslandığı söyleniyor. Ünlü çiftin içinde bulunduğu bu kriz, magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, Dave Grohl’un geçmişteki sadakatsizlikleri de yeniden gündeme taşındı.

Grohl’un 2007 yılında The Guardian’a verdiği bir röportajda, Jennifer Youngblood ile olan ilk evliliğinin, şarkıcının sadakatsizlikleri nedeniyle 1997’de sona erdiği iddia edilmişti. Everlong şarkısının hikâyesi de bu dönemdeki ilişki sorunlarına dayanıyordu.

Grohl’un eski sevgilisi Tina Basich de 2003 yılında yayımlanan otobiyografisi Pretty Good for a Girl: The Autobiography of a Snowboarding Pioneer adlı kitabında, Grohl’un kendisini aldattığını açıklamıştı.

Page Six’e konuşan Alix isimli bir kadın da Grohl’un evli olmasına rağmen kendisine flörtöz bir açılış cümlesiyle yaklaştığını iddia etmişti. Bu tür açıklamalar, Grohl’un geçmişte de sadakatsizliklerine dair söylentilerin olduğunu gösteriyor. Bu skandallar, Grohl’un halk arasında "aile babası" olarak bilinen imajını derinden sarstı.

Sonuç olarak, Dave Grohl’un son skandalı, sadece bir ihanetin ötesinde, ünlü müzisyenin uzun süredir sürdürdüğü çifte hayatın ifşa edilmesi anlamına geliyor. İtirafları ve ortaya çıkan detaylar, hem hayranlarını hem de müzik dünyasını şoke etmiş durumda. Eşi Jordyn Blum ile evliliğini kurtarmak için bir şans daha deneyecek mi, yoksa bu skandal Grohl’un evliliğinin sonunu mu getirecek, bunu zaman gösterecek. Ancak bir şey kesin: Dave Grohl’un özel hayatı, kariyerinin en büyük çalkantılarından birine sahne olmuş durumda.