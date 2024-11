Ruud van Nistelrooy, Manchester United’a veda etti

Manchester United, eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Ruud van Nistelrooy’un kulüpten ayrıldığını duyurdu. 48 yaşındaki Hollandalı, kulübe bu yaz iki yıllık bir anlaşmayla yardımcı antrenör olarak katılmıştı. Erik ten Hag’ın görevden alınmasının ardından geçici olarak teknik direktörlük yapan van Nistelrooy, dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Ancak yeni menajer Ruben Amorim, Van Nistelrooy'u ekibinde tutmama kararı aldı.

Kulüp, yaptığı açıklamada, "Ruud her zaman Manchester United efsanesi olarak kalacak," ifadelerini kullanarak, Hollandalı eski forvetin kulübe kattıklarından dolayı minnettarlıklarını belirtti. "Kulüpteki zamanında gösterdiği yaklaşım için teşekkür ederiz. Old Trafford'da her zaman hoş karşılanacaktır." denildi.

Van Nistelrooy, 2001-2006 yılları arasında Manchester United formasıyla 150 gol atmış ve kulübün önemli figürlerinden biri olmuştur. Bu süreçte, takımın başarısına büyük katkı sağlamıştı. Ancak teknik direktörlük kariyerinde uzun vadeli bir pozisyon alamadı ve kulüple yolları ayrıldı.

Ayrıca, Van Nistelrooy'un yanında çalışan diğer yardımcı antrenörler Rene Hake, Jelle ten Rouwelaar ve Pieter Morel de kulüpten ayrıldılar. Ancak eski United futbolcusu Darren Fletcher, birleştirici rolünü devam ettirerek, ilk takım ile akademi arasındaki bağlantıyı sürdürecek.

United, yeni Portekizli menajer Amorim altında, ilk takım teknik ekibinin tam kadrosunun zaman içinde duyurulacağını belirtti.