Sony’den 30. yılında oyunculara büyük fırsat

Sony, PlayStation Plus Premium hizmetine özel düzenlediği yeni bir kampanyayla oyunculara eşsiz bir fırsat sunuyor. 26 ülkeden 780 şanslı kazanan, tam 30 ay boyunca ücretsiz PS Plus Premium üyeliği kazanacak. Katılım şartları ise oldukça basit: 10-23 Aralık tarihleri arasında bir PS Plus Premium/Deluxe aboneliği satın almak ve hizmette bulunan Klasikler Kataloğu'ndan bir oyun oynamak yeterli. Halihazırda Premium/Deluxe üyeliği bulunan kullanıcılar için ise yalnızca bir klasik oyun oynayarak çekilişe dahil olmak mümkün.

KLASİKLER KATALOĞU VE ARALIK AYININ ÖNE ÇIKANLARI

Sony, Aralık 2024 için PS Plus oyun kataloğuna dikkat çekici eklemeler yaptı. Özellikle Yılın Oyunu ödüllü It Takes Two ve Sly 2: Band of Thieves gibi oyunlar, Premium kullanıcılar için erişime açıldı. Ayrıca, Uncharted 3 ve Beyond Two Souls gibi popüler klasik oyunlar da kataloğun bir parçası. Bu kampanya, hem yeni kullanıcıları hem de mevcut aboneleri heyecanlandırmayı hedefliyor.

26 ÜLKEDEN KATILIM VE BÜYÜK ÖDÜLLER

Kampanya, Türkiye’nin de dahil olduğu 26 ülkeyi kapsıyor. Katılımcılar arasında Avusturya, Almanya, Fransa, İngiltere, Güney Kore ve Singapur gibi ülkeler yer alıyor. Her ülkeden 30 kazananın belirleneceği çekilişte, toplamda 780 oyuncu 30 aylık ücretsiz PS Plus Premium üyeliği kazanacak. Normalde aylık 17.99 dolar olan bu hizmet, kazananlara önemli bir maliyet avantajı sağlayacak.

YENİ OYUNLAR VE SÜRPRİZLER

Sony’nin bu kampanyası, Aralık ayında PlayStation oyuncuları için oldukça hareketli bir dönemi işaret ediyor. Her ay ücretsiz oyunlarla zenginleşen PS Plus hizmeti, bu tür çekilişlerle oyuncu kitlesini genişletmeyi hedefliyor. Öte yandan, 16 oyunun PS Plus kütüphanesinden kaldırılacağı duyurusu yapılmış olsa da, yeni oyun eklemeleri ve bu tür etkinliklerle Sony, oyuncuların ilgisini canlı tutmayı başarıyor.

PS Plus Premium kullanıcılarının bu çekilişle kazanma şansı yakalaması, PlayStation dünyasına yeni bir hareketlilik katıyor. Katılım şartları ve detaylı bilgiler, Sony’nin resmi web sitesinde oyuncularla paylaşılıyor. Aralık ayı, PlayStation topluluğu için heyecan verici bir dönem olacak gibi görünüyor.