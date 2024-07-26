Sultanahmet esnafının elektrik kesintisi isyanı

Sultanahmet esnafının elektrik kesintisi isyanı
Düzenleme: Kaynak: DHA

Sultanahmet'te yaşandığı iddia edilen elektrik kesintileri bölge esnafını isyan ettirdi. Zarara uğradıklarını belirten esnaf milli servetin çöpe gittiğini söylüyor.

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Sultanahmet esnafının elektrik kesintisi isyanı 1

Sultanahmet esnafı, bölgede iki haftadır yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı zarara uğradıklarını söyledi. Buzdolabındaki malzemelerinin bozulduğunu söyleyen restoran işletmecisi Murat Köylü, "Bozulan mal, et hepsi çöpe gidiyor. Milli servet bunlar çöpe gidiyor. İki haftada 2 milyon lira civarında zarar oldu." dedi.

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Sultanahmet esnafının elektrik kesintisi isyanı 2

BEDAŞ'tan da konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Aşırı sıcaklar nedeniyle Fatih İlçesi'nde yer alan Alemdar, Küçük Ayasofya ve Sultan Ahmet Mahallelerini besleyen orta gerilim yer altı kablolarında aşırı yüke bağlı olarak kablo arızaları meydana gelmeye başlamış, meydana gelen arızalara 7/24 görev yapan saha ekiplerimiz müdahalede bulunarak enerji arzının en kısa sürede sağlanması için gerekli onarım çalışmaları yapılmıştır

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Sultanahmet esnafının elektrik kesintisi isyanı 3

Bu kapsamda; Aksaray Mahallesi'nden Küçük Ayasofya Mahallesi'ne orta gerilim kaynak kablosu getirilerek, Alemdar, Küçük Ayasofya ve Sultan Ahmet Mahallerindeki yaşanan elektrik enerjisi sorunlarının asgari düzeye indirgenmesi sağlanacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Sultanahmet esnafının elektrik kesintisi isyanı 4

Fatih Binbirdirek Mahallesi'nde bulunan esnaflar, iki haftadır yaşanan elektrik kesintisinden dolayı şikâyet ediyor. Sultanahmet esnafı, gün içerisinde aralıklı olarak elektrik kesintilerinden dolayı bazı otellerin müşteri kaybettiğini, bazı restoranlarında malzemelerinin çürüdüğünden dolayı zarara uğradıklarını belirtti. Bölgede bulunan bazı hanlarda da elektrik kesintisinden dolayı müşterilerin ayrıldığı öne sürüldü.

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Sultanahmet esnafının elektrik kesintisi isyanı 5

"2 MİLYON LİRA ZARAR OLDU"

Restoran işletmecisi Murat Köylü, "Restoran işletmecisiyiz. Son iki haftada bu bölge de çok elektrik kesintisi oluyor. Malum her dükkânın da jeneratörü yok, soğuk hava deposu yok. Herkes şöyle düşünüyor beş yıldızlı otel, bir sürü apart var oteller var jeneratörü olmayan oteller var restoranlar var dükkanlar var, bunların hepsi mağdur. Her gün elektrik gidiyor, her gün bir elektrik arızası yani burası turizm kalbi, öyle var sayıyoruz ama biz turistlere bunu açıklayamıyoruz.

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Sultanahmet esnafının elektrik kesintisi isyanı 6

Arıyoruz, 3 saat sonra 5 saat sonra. Çok mağdur olduk bir sürü malı çöpe dökmek zorunda kaldık. Son iki haftadır ama Allah'ın her günü gitmeye başladı artık. Bazen küçük esnaflar jeneratör alıyor dışarı koyuyor burası Afganistan'a döndü, motor sesi geliyor. Bozulan mal, et hepsi çöpe gidiyor. Milli servet bunlar çöpe gidiyor, abartısız iyi rakamlar oldu. 2 milyon arasında iki haftada zarar oldu" şeklinde konuştu.

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Sultanahmet esnafının elektrik kesintisi isyanı 7

Başka bir esnaf Tuncay Tokgün, "Elektrik gitmelerinden dolayı kendi dükkânımda ağırlayamıyorum müşterilerimi. İster istemez yurt dışından telefon ediyorlar, geleceğiz mağazanızı göreceğiz diye, elektrikler kesik karşılayamıyoruz, mağduruz bu yüzden. İki haftadır nereden bakarsan 3-4 müşterim kaçtı, turizm işi yapıyorum ben" ifadelerini kullandı.

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Sultanahmet esnafının elektrik kesintisi isyanı 8

"GIDA MALZEMELERİMİZ ÇÖP OLUYOR"

Esnaf Kadir Dumlu, " Sultanahmet bölgesinde turizm işletmeciliği yapıyorum, bu tarz işletmelerimiz var. Yaklaşık olarak 15 gündür mağduriyet yaşıyoruz, gün içerisinde akşam gece fark etmiyor sürekli olarak elektriğimiz kesiliyor. Biz burada gıda işi yapıyoruz gıda malzemelerimiz var bunların bozulmaması lazım. Sıcağa karşı korumamız lazım ürünlerimiz hep çöp oluyor. Günlerdir karşımıza muhatap bulamıyoruz, arıza sürekli devam ediyor.

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Sultanahmet esnafının elektrik kesintisi isyanı 9

Gün boyu ve sürekli olarak sıkıntı yaşıyoruz. Ciddi derecede zarar ettik biz bu işlerden. Yaz sıcağında zaten işler düşük, içeriye müşteri girmiyor zarar ediyoruz. Mesela sabah, yolun karşı tarafında elektrik yoktu oraya verdiler, burayı kestiler. Biraz sonra buraya verirler biraz sonra dedim belki 3 saat sonra belki 5 saat sonra. Buraya veriyorlar aşağı tarafı kesiyorlar" dedi.

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Sultanahmet esnafının elektrik kesintisi isyanı 10

BEDAŞ'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili BEDAŞ'tan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Nüfus yoğunluğu oldukça yüksek olan bölgemizde, temmuz ayı itibarıyla hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine bağlı olarak, elektrik tüketimi geçen yılın en yüksek değerine göre yaklaşık 500 MW'lik bir artış göstermiş durumdadır. Eşzamanlı ani yükün artması ise mevcut trafo merkezlerinin ve yer altı kablolarının yüklenmesine neden olmaktadır" denildi.

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