Otomobil piyasası daralırken en çok satan 10 araç belli oldu

ORTA SINIFI TERCİH EDEN KİŞİ SAYISI DÜŞÜYOR

Türkiye'de geleneksel olarak en çok satılan markalar olan Fiat, Volkswagen, Peugeot, Opel, Citroen, Dacia ve Ford için 2024 yılı şimdiye kadar iyi geçmedi. Fiat, geçen yıla göre 35 bin adet daha az satarak neredeyse üçte bir oranında geriledi. Opel ise yüzde 31 daralmayla 14 bin adet daha az sattı. Diğer markalardaki düşüşler daha sınırlı kaldı. Toyota, Skoda, Seat, Renault ve Hyundai ise satış kaybı yaşamayan orta sınıf markalar arasında yer aldı. Toyota satışlarını yüzde 33, Skoda ise yüzde 22 artırdı.