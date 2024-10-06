Otomobil piyasası daralırken en çok satan 10 araç belli oldu

Otomobil piyasası daralırken en çok satan 10 araç belli oldu
Düzenleme: Kaynak: DUVAR

Eylül ayında otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında düşüş gösterdi. Yılın ilk dokuz ayında ise satışlar neredeyse sabit kaldı. Piyasada en bilinen markalar kayıplar yaşarken, bazı markalar bu zorlu ortamda kazanç sağlamayı başardı.

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Otomobil piyasası daralırken en çok satan 10 araç belli oldu 1

Türkiye ekonomisinin durumu, otomobil satışlarının seyrinden kolayca anlaşılabilir. Krediye erişimdeki zorluklar, artan vergiler ve iç piyasayı soğutma çabaları nedeniyle, bu yılın ilk dokuz ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 1,2 oranında daraldı.

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Otomobil piyasası daralırken en çok satan 10 araç belli oldu 2

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları dokuz aylık dönemde yüzde 0,9 artış gösterse de, Eylül ayında yüzde 14,6 oranında sert bir düşüş yaşadı. Yıl genelinde ise 673 binden biraz fazla sıfır otomobil satıldı. Bu düşüş, ülkemizde en çok tercih edilen markaları etkilerken, bazı markalar bu zorlu ortamda satışlarını artırmayı başardı.

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Otomobil piyasası daralırken en çok satan 10 araç belli oldu 3

YENİ GELEN ÇİNLİ MARKALAR DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye'de 49 farklı otomobil markası satılıyor. 2024'ün ilk üç çeyreğinde 25 markanın satışları geçen yıla göre arttı. Ancak bu markalardan altısı bu yıl ilk kez piyasaya girdiği için listeye dahil edilmedi. Bu yeni markalardan biri olan Jaecoo, Ağustos ayında pazara girdi ve sadece iki ayda 1.336 adet araç sattı. Diğer dikkat çeken yeni markalar arasında Türkiye'de yatırım planlayan BYD de bulunuyor.

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Otomobil piyasası daralırken en çok satan 10 araç belli oldu 4

ORTA SINIFI TERCİH EDEN KİŞİ SAYISI DÜŞÜYOR

Türkiye'de geleneksel olarak en çok satılan markalar olan Fiat, Volkswagen, Peugeot, Opel, Citroen, Dacia ve Ford için 2024 yılı şimdiye kadar iyi geçmedi. Fiat, geçen yıla göre 35 bin adet daha az satarak neredeyse üçte bir oranında geriledi. Opel ise yüzde 31 daralmayla 14 bin adet daha az sattı. Diğer markalardaki düşüşler daha sınırlı kaldı. Toyota, Skoda, Seat, Renault ve Hyundai ise satış kaybı yaşamayan orta sınıf markalar arasında yer aldı. Toyota satışlarını yüzde 33, Skoda ise yüzde 22 artırdı.

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Otomobil piyasası daralırken en çok satan 10 araç belli oldu 5

LÜKS PAZAR EKONOMİ İLİŞKİSİ

Geçen yıla göre satışlarını artıran 19 markanın altısı lüks sınıfın temsilcilerinden oluşuyor. Land Rover, Lamborghini, Volvo ve Jeep gibi markalar arasında en dikkat çekeni ise Mercedes-Benz oldu. Mercedes-Benz, dokuz aylık dönemde satışlarını yüzde 22 artırarak 20 bin adedi geçti ve ülkemizde en çok tercih edilen 13. marka oldu.

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Otomobil piyasası daralırken en çok satan 10 araç belli oldu 6

10- HONDA

Otomobil satışlarında 14. sırada yer alan Honda, bu yıl 19.195 adet satışla pazarını yüzde 33,6 oranında büyüttü. Türkiye’de yedi modeli bulunan markanın, dört hibrit ve üç benzinli motor seçeneği mevcut. En popüler modeli olan Civic’in LPG’li versiyonu da satışta.

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Otomobil piyasası daralırken en çok satan 10 araç belli oldu 7

9- SUZUKI

Genel sıralamada gerilerde yer alsa da, Suzuki bu yıl 5.103 adet satışla yüzde 36,8 oranında bir artış kaydetti. Küresel çapta 18 modeli bulunan markanın, Türkiye’de sadece üç modeli satışta: hibrit motorlu Vitara ve S-Cross ile benzinli Jimny.

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Otomobil piyasası daralırken en çok satan 10 araç belli oldu 8

8- MINI

Geleneksel Go-Kart sürüş hissini tamamen elektrikli yeni Countryman modeline taşıyan Mini, 2024’ü kârlı geçiren markalardan biri oldu. Dokuz ayda 2.466 adet satışla pazarını yüzde 36,9 oranında büyüttü. Mini’nin beş modeli bulunuyor ve fiyatları 1.924.674 TL ile 3.534.043 TL arasında değişiyor.

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Otomobil piyasası daralırken en çok satan 10 araç belli oldu 9

7- LAND ROVER

Ekonomik daralmanın zenginleri etkilemediğinin bir göstergesi de Land Rover satışları. Marka, 2.277 adet satışla geçen yıla göre yüzde 41,5 oranında bir artış sağladı. Pazarda yedi modeli bulunan Land Rover’ın fiyatları 3.785.560 TL ile 29.821.800 TL arasında değişiyor.

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Otomobil piyasası daralırken en çok satan 10 araç belli oldu 10

6- LEXUS

Toyota’nın lüks markası Lexus, 2024’te yüzde 52,1 oranında büyüme kaydetti. Yılın ilk dokuz ayında 528 adet satış gerçekleştiren marka, pazarda sekiz modelle yer alıyor. Fiyatlar modele göre değişmekle birlikte yaklaşık 5 milyon TL’den başlıyor.

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Otomobil piyasası daralırken en çok satan 10 araç belli oldu 11

5- NISSAN

En çok satan otomobil markaları arasında 15. sırada yer alan Nissan, bu yıl yenilenen Juke ve Qashqai modelleriyle dikkat çekti. Toplamda 18.022 adet satışla pazarını yüzde 62,3 oranında büyüttü.

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Otomobil piyasası daralırken en çok satan 10 araç belli oldu 12

4- CHERY

Bu yıl güçlü bir çıkış yaparak Renault ve Fiat’ın ardından en çok satılan üçüncü otomobil markası olan Chery, 47.997 adet satışla pazarını yüzde 80,9 oranında artırdı. Lüks sınıfa göz kırpan ancak daha ekonomik fiyatlarla satılan modelleriyle dikkat çekiyor. Şu anda üç modeli bulunan markanın, gelecek yıl yelpazesini genişletmesi bekleniyor.

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Otomobil piyasası daralırken en çok satan 10 araç belli oldu 13

3- MG

En fazla büyüyen markalar arasında üçüncü sırada yer alan Çinli MG, bu yıl 15.392 adet satışla pazarda yüzde 109 oranında bir artış sağladı. Altı modeli bulunan marka, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlarla önümüzdeki yıl daha da büyümeyi hedefliyor.

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Otomobil piyasası daralırken en çok satan 10 araç belli oldu 14

2- TOGG

Listenin ikinci sırasında yerli üretim elektrikli SUV Togg bulunuyor. 2023’ün bahar aylarında piyasaya çıkan marka, iki batarya versiyonu bulunan tek modeliyle dokuz ayda 14.849 adet satış gerçekleştirdi ve geçen yıla göre satışlarını yüzde 165 oranında artırdı. Togg’un sedan modeli geçtiğimiz günlerde Teknofest’te tanıtıldı ve önümüzdeki baharda satışa çıkması bekleniyor.

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Otomobil piyasası daralırken en çok satan 10 araç belli oldu 15

1- SSANGYONG

Zirvede ise şaşırtıcı bir başarıyla Koreli Ssangyong yer alıyor. 2023’ün ilk dokuz ayında sadece 481 araç satan marka, bu yıl rakamı 6.904’e çıkararak olağanüstü bir büyüme oranı yakaladı. Ssangyong satışları bu yıl tam yüzde 1.335 oranında arttı. Üstelik bu rakama pikap modeli Musso Grand’ın 1.827 adetlik satışı dahil değil.

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