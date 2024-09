Taraftarlar birbirine girdi: Yumruklar havada uçuştu

Pazar günü oynanan 49ers - Rams karşılaşmasında sahada bol aksiyon yaşandı; ancak SoFi Stadyumu'nda asıl olaylar tribünlerde patlak verdi. Maç öncesi ve sırasında taraftarlar arasında çıkan kavga, neredeyse maçın heyecanını gölgede bıraktı.

Los Angeles’ın San Francisco’ya karşı 27-24’lük geri dönüş galibiyeti elde ettiği anlarda, tribünlerde de tansiyon yükseldi. Cooper Kupp forması giymiş bir Rams taraftarı ile George Kittle destekçisi bir Niners taraftarı arasında başlayan sözlü tartışma, hızla fiziksel bir kavgaya dönüştü. Olay anını kaydeden bir izleyici, Kittle taraftarının rakibine yumruk atması için adeta yalvardığını ve Rams taraftarının bu çağrıyı kabul edip sol yumruğunu savurduğunu kaydetti.

#nfl #fight #football 49ers vs Rams Watch Til The End #fyp pic.twitter.com/ygxwf4uPsj

Kavgaya Kittle taraftarının yanında bulunan bir kadın da dahil oldu. Rams taraftarına karşı birkaç hamlede bulunsa da, Kupp forması giyen taraftarın sert bir yumruğu kadını yere serdi. Olaylar hızla kontrolden çıktı ve yaklaşık beş kişi yumruklaşmaya başladı. Kavga kısa sürede büyürken, stadyum güvenliği müdahale etti ve ortalığı sakinleştirdi.

Vikings fans were mad about the high priced chicken tenders. pic.twitter.com/WSU9KTxxAO