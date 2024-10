Taylor Swift'ten sonra Eminem'de Harris saflarına katıldı

Barack Obama, Detroit'te düzenlenen bir mitingde sahneye Eminem’in davetiyle çıkarak, rap sanatçısının “Lose Yourself” şarkısını alıntıladı. Obama, şarkının ünlü sözleri olan "Palms are sweaty, knees weak, arms are heavy" dizelerini söyleyerek konuşmasına başladı. Bu an, 2024 başkanlık seçimleri öncesinde Kamala Harris’e destek mitinginde yaşandı.

Obama, mitingde Eminem ile birlikte kısa bir süre sahneyi paylaştı ve şarkının sözlerine eşlik etti. Eski başkan, şarkıyı alıntıladıktan sonra kalabalığa "Eminem'i seviyorum" dedi. Bu esnada Eminem de Detroit ve Michigan’ın kendisi için önemini vurgulayarak, katılımcılara oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Eminem, geçmişte Obama ve Biden-Harris kampanyalarını desteklemişti. Özellikle 2020 seçimleri öncesinde “Lose Yourself” şarkısını içeren bir kampanya reklamı yayınlamıştı.