Tottenham, 2025'deki ilk maçından galibiyetle ayrıldı

İpek Ceylan Ünalan Öztürk
Tottenham, 2025'deki ilk maçından galibiyetle ayrıldı

Leicester’a karşı alınan galibiyet, Tottenham’ın yeni yıl başlangıcını taçlandırdı.

Tottenham, 2025 yılına Leicester’ı 1-0 yenerek galibiyetle başladı. Maçın tek golü, dördüncü dakikada Leicester kalecisi Janina Leitzig’in Amanda Nilden’ın çaprazdan gelen ortasını kendi ağlarına göndermesiyle geldi. Bu gol, Maite Oroz’un organize ettiği etkili bir hücumun sonucunda gerçekleşti.

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LEİCESTER’IN GOL HASRETİ DEVAM EDİYOR

Bu sezon çıktığı 11 Süper Lig maçında sadece üç gol atabilen Leicester, ilk yarının ortasında beraberliği yakalama fırsatını değerlendiremedi. Takım kaptanı Janice Cayman, altı metre mesafeden boş kaleye yaptığı vuruşu dışarı gönderdi.

İlk kez Tottenham formasıyla eski takımına karşı sahaya çıkan kaleci Lize Kop, Leicester’ın iki net pozisyonunu etkili kurtarışlarla engelledi. Rakip ekibin en önemli pozisyonu, 60. dakikada Missy Goodwin’in şutunda geldi ancak bu fırsat da sonuçsuz kaldı.

TOTTENHAM’IN ÇIKIŞI SÜRÜYOR

Robert Vilahamn yönetimindeki Tottenham, 70 dakika boyunca gol yollarında etkisiz kalmasına rağmen, kaptan Beth England’ın 30 metreden attığı şutla ikinci golü bulmaya çok yaklaştı. Ancak bu şut direkten döndü.

Tottenham, aldığı bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini üç maça çıkardı ve altıncı sıraya yükseldi. Leicester ise 11. sırada kalarak küme düşme hattının yalnızca bir puan üstünde bulunuyor. Teknik direktör Amandine Miquel, takımının gol sıkıntısını çözmek için çareler arıyor.

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