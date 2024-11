Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin tartışmalı pozisyonlarını masaya yatırdılar! Eski hakemler ne dedi?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki hakem kararları beIN Sports'ta Trio programında değerlendirildi. Eski hakemler iki taraf adına da tartışmalı olan pozisyonları yorumladı.

İşte o yorumlar;

TRABZONSPOR'UN İPTAL EDİLEN GOLÜ

37. dakikada faul gerekçesiyle geçerlilik kazanmayan Trabzonspor golünde karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Bu pozisyonda faul yok. Top oyuna girmeden zaten bu olay gerçekleşti. Top oyuna girdikten sonra hakem pozisyonun bitmesini bekleseydi, VAR müdahale edebilirdi. Özetle gol olduğunu düşünüyorum."

Bahattin Duran: "Okay Yokuşlu'nun hareketi sırasında top daha oyuna girmemiş. Doğal olarak faul olarak cezalandırılamaz pozisyon. Okay ve Mert birbirlerini tutuyorlar. İkisinin eli de birbirinin formasında ve bence nizami bir şekilde Okay golü atıyor."

Deniz Çoban: "Her çekme, her tutma ihlal değildir. Okay formadan tutmuş ama karşılıklı tutma. Futbolun içindeki hamle."

DENSWIL'E KIRMIZI KART MI ÇIKMALIYDI?

45. dakikada Stefano Denswil'in Osayi'ye faulünde sarı kart yeterli mi, kırmızı kart gerekir mi?

Bahattin Duran: "Denswil'in yaptığı hareket, dizine yakın. Tehlikeli bölge. Tabanlarını rakibe gösteriyor. Çok riskli hareket. Hakem kırmızı kart çıkarsa hiç kimse ses çıkaramaz. Kamuoyunun çoğu kabul eder. Sarı kartı şartlı kabul ediyorum. Neden? Burada Denswil'in tüm gücünü güç transferini rakibine yapamadığını düşünüyorum. Kramponun altı rakibine geliyor. Acımasızlık ve şiddet yok. O yüzden sarı kart."

Bülent Yıldırım: "Temasın nereye, ne şekilde olduğu, hangi güç ve kuvvetle olduğu önemli. Dizi bükülü. Topla oynadı, iyi niyetli. Güç transferi anlamında dizin bükülü olması oyuncuyu kurtarıyor. Tam ayağı oturmuyor. Özet, sarı kartı bu nedenlerle kabul ediyorum. VAR devre dışı. Sahada hakem kırmızı kart verse, oyuncu sağlığı koruma felsefesinden eleştirmezdik."

Deniz Çoban: "Bu hareket kırmızı karta yakın. Sınırları zorlamış. Hakem açısından kritik. Kırmızı kartı daha doğru bulurdum."

TRABZONSPOR'UN KAZANDIĞI PENALTI KARARI DOĞRU MU?

52. dakikada Trabzonspor'un VAR müdahalesi sonrası kazandığı penaltı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Okay'ın ayağına doğrudan gelen bir darbe yok. Video hakem müdahalesi yanlış. Pozisyonun penaltı olmadığını düşünüyorum."

Bahattin Duran: "VAR'ın müdahalesi kesinlikle yanlış. Pozisyonun kale vuruşuyla başlaması gerekiyordu. Sahada da devam verilmeliydi, penaltı kararı yanlış."

Deniz Çoban: "VAR müdahalesi yanlış. Teknik olarak top oyunda şut müdahale olduğunda ve bu yüzden penaltı kararı verilebilir. Ancak bu durumda açık ve net bir müdahale olsa, sarı kart da gerekir. Bu pozisyonda ise sonradan Fenerbahçeli oyuncunun bir müdahalesi var ama hakem izlemesine rağmen Fenerbahçeli oyuncuya sarı kart vermedi. Bence pozisyonda penaltı da yok."

TRABZONSPOR'UN KAZANDIĞI İKİNCİ PENALTI KARARI DOĞRU MU?

60. dakikada Trabzonspor'un VAR müdahalesi sonrası kazandığı penaltı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Çağlar'ın yaptığı hareket riskli. Bence pozisyon penaltı. Ama bu kararı sahadaki hakemin vermesi gerekirdi. VAR müdahalesinin burada yanlış olduğunu düşünüyorum. "

Bahattin Duran: "UEFA standartlarında bu tarz pozisyonlara müdahale edilmiyor ama ülkemizin futbol ikliminde durum farklı. Çağlar'ın geç kalan müdahalesi de penaltı kararını gerektiriyor."

Deniz Çoban: "Oyuncunun uzanan ayağı topa dokunamıyor ve rakibe dokunuyor. Sahadaki hakem bu kararı verse burada VAR'ı konuşmamıza gerek kalmaz. VAR müdahalesi şartlı doğru diyorum. Türkiye standardında çıtamız buraya düştü."

FENERBAHÇE'NİN İKİNCİ GOLÜ ÖNCESİNDE FAUL VAR MI?

74. dakikada Fenerbahçe'nin attığı 2. gol öncesinde faul var mıydı?

Bahattin Duran: "Baştan söyleyeyim gol nizami. Faullü hareket yok."

Bülent Yıldırım: "Bu pozisyon faul değil."

Deniz Çoban: "Ben de golün verilmesi gerektiği fikrindeyim. Karar doğru."

FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

84. dakikada Banza ile Çağlar arasındaki pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Burada Trabzonsporlu oyuncunun kolunu açtığında doğal olmayan şekilde topun eline geldiğini görüyorum. VAR'ın çağırıp topun ele değdiğini göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda En-Nesyri'nin rakibine basarak çıkıp çıkmadığını değerlendirmesi için o anı göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Sonrasında karar verecek olan hakemdir. Burada penaltı verilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Bülent Yıldırım: "Top elle buluştuysa penaltıdır. Rakibin yüzüne müdahale varsa penaltıdır. Çağlar'ın yüzüne bir müdahale olduğunu görebiliyoruz. Ben bu pozisyonun penaltı olduğunu ve VAR müdahalesi gerektiğini düşünüyorum."

Deniz Çoban: "VAR'ın burada hakemi çağırması gerektiğini düşünüyorum. Bence pozisyon penaltı ama aynı zamanda En-Nesyri'nin yaptığı hareket de faul. Buna sahadaki hakem karar vermeliydi."