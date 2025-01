Türk taraftar Arda Güler’i görünce sevinçten çılgına döndü! O sözler yayına yansıdı

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’de Brest’i 3-0 mağlup etti. İspanyol devi böylece üst tura yükselmek için play off oynayacak.

Real Madrid’in galip geldiği maçta Arda Güler oyuna 72. dakikada dahil oldu. Milli oyuncu, maç bitiminde ise soluğu karşılaşmayı statta izleyen bir Türk taraftarın yanında aldı.

Genç yıldız, maçta giydiği formayı taraftara hediye etti. Bunun üzerine taraftarın "Ağabey çok teşekkürler, ağabey bir sarılayım" dediği duyuldu. Arda Güler’in Türk taraftar ile diyaloğu yayına da yansıdı.

